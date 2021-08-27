تراند اليوم : تظلمات التموين على النت :: تظلمات التموين على النت برابط مباشر موقع دعم مصر

تظلمات التموين على النت ،وأعلنت وزارة التموين في مصر عن فتح تظلمات التموين على النت عبر موقع دعم مصر ، ويمكن لجميع المستحقين المستبعدين تحميل الاستمارة، ﻭملء البيانات الصحيحة و إرفاق صور المستندات الخاصة بالتظلم ثم تسليم النموذج لمكتب التموين المختص.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت قبول 178 ألف طلب بإجمالي 232 ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التي تقدموا بها بمكاتب التموين فى أول 6 أيام حتى يوم الخميس الماضي، وقد تم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

وأكدت وزارة التموين أن من حق المواطن التقدم بتظلم على الموقع الإلكترونى دعم مصر اعتبارًا من أول مارس وحتى يوم 15 من الشهر نفسه، ثم تفحص الوزارة التظلم خلال أسبوعين.

شروط تقديم تظلم من حذف البطاقة التموينية

1- وقف البطاقة التموينية بشكل نهائي بداية من شهر أبريل ما لم يقدم صاحب البطاقة التموينية تظلم للوزارة على الموقع الإلكتروني الخاص بدعم مصر بالضغط هنا

2- التظلم متاح لمدة 15 يوم فقط تبدأ من يوم 1/3/2019 وحتى يوم 15/3/2019.

3- التظلم يكون على الموقع الإلكتروني لدعم مصر برقم البطاقة التموينية والرقم القومي، حيث تظهر به بيانات بطاقته التموينية أمامه.

4- لن يتم قبول أي تظلمات بالمكاتب التموينية، والتظلم فقط سيكون عبر موقع دعم مصر.

5- لا يحق للمواطن إجراء أي تعديل على بيانات بطاقته التموينية من خلال دعم مصر.

6- أخر موعد لقبول التظلم هو يوم 15 مارس 2019.

7- بداية من يوم 16 مارس 2019 وحتى 31 مارس 2019 سيتم فحص التظلمات.

وكانت قد أعلنت وزارة التموين، أنه لابد من تقديم طلب تصحيح بطاقة تموين، وعلى السادة أصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من اليوم 1-3-2019 لابد أن يراجع كل صاحب بطاقة بون صرف الخبز او التموين، للتأكد من تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال زيارة موقع دعم مصر.

واضافت وزارة التموين أن البيانات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين “الرقم القومي، والرقم القومي الخاص بالمقيدين في البطاقات إاذا وجد به عبارة وقف مؤقت غير سارى عليه اتباع خطوات تقديم التظلم الالكتروني وتصيح البيانات وتقديم التظلمات لتجنب الحذف من بطاقة التموين.

كيفية التقدم بتظلم عبر موقع دعم مصر

1- إعداد قائمة بالفئات غير المستحقة من دعم البطاقات بالمرحلة الثانية ووضعها على الموقع www.tamwin.com.eg.

2- بمجرد دخول المواطن على الموقع وكتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية ووجود اسمه ضمن القائمة، يعلم أنه من ضمن غير المستحقين للدعم.

3- من حق المواطن تقديم التظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من أول مارس وحتى يوم 15 مارس.

4 - تبحث الوزارة التظلمات اعتبارًا من يوم 16 مارس لمدة 15 يومًا.

5- سيجرى فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل.