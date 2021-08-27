تراند اليوم : محكمة بريطانية تقضي بإبعاد امرأة 50 متراً عن زوجها, والسبب:

لندن/ الخليج 365

ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن أحد المحاكم الموجودة داخل البلاد قضت بإبعاد زوجة تدعى سارة جين هوب، وتبلغ من العمر 36 عامًا، عن زوجها، الذي اعتدت عليه 43 مرة، وذلك بعد 8 أسابيع فقط من زواجهما.

ووفقاً للصحيفة فإنه على "سارة" التي تعيش في وركينغتون بكمبريا البريطانية، البقاء على بعد 50 مترًا على الأقل من المنزل الذي كانت تعيش فيه برفقة زوجها وذلك حتى يكون في أمان.

وقال المحقق كونستابل توم وينتريدج، إنه هناك تاريخ من العنف المنزلي في العلاقة بين الزوجين منذ بداية تعارفهما في عام 2013، حيث أبلغ الزوج عن 43 حالة عنف مارستها زوجته ضده.

وأوضح أن آخر اعتداءات الزوجة على زوجها كانت يوم 23 فبراير الجاري، عندما حصرت إصبعه في الباب الأمامي، ليبلغ الزوج عنها حيث تم إلقاء القبض عليها، واقتيدت إلى مركز الشرطة لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر ضدها بسبب نقص الأدلة.

وتابع أنه تم الإفراج عن الزوجة في الساعات الأولى من صباح 23 فبراير، لكن تم اعتقالها مرة أخرى بعد مرور 3 ساعات فقط بسبب جريمة أخرى ارتكبتها في حق زوجها.

وأوضحت الزوجة خلال جلسة الاستماع التي استمرت 20 دقيقة أنها تعاني هي وزوجها من مشاكل عقلية، وأنها تزوجت به منذ شهرين فقط، وهو يقوم بإبلاغ الشرطة عنها بشكل مستمر ظنا أنه بذلك يحمي نفسه.