تراند اليوم : نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 حسب رقم التسجيل

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر برقم التسجيل ،بعد انتظار وترقب كبير من طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة في الجزائر ظهرت الان نتائج البيام 2019، نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالجزائر للعام 2019، النتائج التي انتظرها الطلاب بشكل كبير ان يتم اعلانها قبل عيد الفطر المبارك، تم ظهورها اليوم السبت الرابع والعشرين من شهر يونيو للعام 2019، فعد انتظار كبير من قبل الطلاب واولياء امورهم لمعرفة نتائج البيام 2019 والتي سنقوم بنشرها في مقالنا هذا لجميع الطلاب، من اجل الاستمتاع بفرحتين فرحة النجاح وفرحة العيد، طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة ينتظرون معرفة نجاحهم في البيام 2019، لهذا يسرنا في صحيفة وطن الاخبارية القيام بنشر نتائج الشهادة المتوسطة للتعليم في الجزائر لجميع الطلاب.

فطلاب وطالبات الشهادة المتوسطة يبحثون عن النتيجة الخاصة بهم، ويتابعون موقع وزارة التربية الوطنية، وموعد الاعلان النهائي عن نتائج البيام 2019 نتائج الشهادة المتوسط ةفي الجزائر، والتي من المترقب ان يتم اعلانها اليوم او بعد اجازة العيد السابع والعشرين من شهر جوان 2019، التي سيتم اعلانها من قبل وزيرة التربية الوطنية الجزائرية، كما سيتم نشر النتائج عبر موقع الوزارة وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمساقات.

فقد انتهى طلاب وطالبات المتوسط من امتحانات البيام 2019 في دورة جوان 2019، واصبح شغلهم الشاغل موعد الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائرية في دورة جوان 2019، والتي من المتوقع ان يتم الاعلان عنها خلال ايام قليلة، وذلك وفق ما اعلنته نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث من المؤكد ان يتم اعلان النتائج بعد عيد الفطر السعيد في السابع والعشرين من شهر جوان 2019، في جميع المحافظات الجزائرية.

فقد اكدت وزارة التربية الوطنية في تصريح ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بشهادة التعليم المتوسط في الجزائر ستنتهي اليوم من المراجعة النهائية، وستقوم وزيرة التعليم الوطني بن غبريط بالاطلاع على النتائج، والاحتفاظ بالنسب من اجل اعلانها في اليوم الثالث من عيد الفطر السعيد لجميع الطلاب، ياتي هذا في اطار ان وزارة التربية الوطنية تريد من الطلاب ان يحتفلوا بعيد الفطر المبارك بعيدا عن جو النتائج النهائية الذي يفتك بهم>

واعلنت وزارة التربية الوطنية أن نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2019 سيتم الاعلان عنها يوم 1 جويلية 2019 .

و بإمكان التلاميذ الذين ترشحوا لامتحان شهادة التعليم المتوسط لهذا العام التعرف على نتائجهم عبر الرابط الإلكتروني

http://bem.onec.dz