تراند اليوم : بالصور.. علماء اثار يكتشفون مقبرة فرعونية تحت الماء في السودان

الخرطوم/ الخليج 365

اكتشف فريق مختص في علم الآثار مقبرة فرعونية تحت الماء تقع أسفل أحد الأهرامات بالقرب من مدينة نوري شمال السودان.

وأوضح عالم الأثار بيرس بول كريسمان في تصرح لهيئة الإذاعة البريطانية، إن هذه الحملة الإستكشافية للمقبرة تعد الأولى من نوعها منذ 100 عام، مشيرا إلى أن الوصول إلى المقبرة كان صعبا جدا بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وقال كريسمان أنه أثناء البحث والاستكشاف عثر الفريق في موقع الدفن الملكي القديم لنوريعلى تماثيل فخارية وآخرى من الزجاج غلفت بورق الذهب ويعتقد أنها قرابين قدمت للفرعون ناستاسين الذي حكم مملكة كوش لفترة قصيرة.

وأضاف كريسمان أن فريق الإستكشاف حفر أسفل درج مؤلف من 65 خطوة ما سمح بالوصول إلى المقبرة والدخول إليها، مشيرا أن المياه كانت تغمر الدرج بداية من الخطوة الـ 40.

وتعد المقبرة جزء من موقع نوري القديم الممتد على حوالي 687965 متر مربع في شمال السودان حيث يتوفر العديد من الأهرامات التي كانت تستخدم كمدافن للعائلة المالكة في كوشيت والتي يشار إليها أحيانًا باسم "الفراعنة السود"، استمرت مملكة كوش لمئات السنين، قبل أن تغزو مصر المنطقة في القرن الثامن قبل الميلاد وتحكمها لما يقارب قرن من الزمان.

كما وتختلف الأهرامات في السودان عن الأهرامات المصرية في كون أن الملوك في السودان دفنوا تحت الأهرامات خلافا للفراعنة المصريين الذين دفنوا بداخلها.











