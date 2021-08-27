تراند اليوم : الكشف عن دواء جديد يمكنه القضاء على مرض السرطان

واشنطن/ الخليج 365

كشفت دراسة جديدة علاجاً عجيباً لمرض السرطان من خلال استخدام سلالة من فيروس البرد تسمى بـ coxsackievirus، يمكنها القضاء على الخلايا السرطانية والشفاء منها.

حيث شملت تجربة جامعة Surrey في إنجلترا على 15 مصابا في المراحل المبكرة من مرض سرطان المثانة،وقدم لهم الباحثون محلولا مركّزا يحتوي على سلالة فيروس coxsackievirus، الذي يطوق المثانة لمدة ساعة.

وتوصل الأطباء،بعد أسبوع، الى أن الفيروس استهدف الخلايا السرطانية بنجاح، وتسبب في موتها. كما كان بمثابة "إنذار"، لتنبيه الجهاز المناعي للجسم لمهاجمة المرض.

فيما لم يعاني أحد من أي آثار جانبية ولم تتأثر الأنسجة السليمة بالفيروس.

وأظهرت الدراسة أن أحد المصابين بالسرطان لم يكن له أي أثر للمرض بعد إجراء التجربة ومن المقرر إجراء تجارب أكبر على مجموعة من أنواع السرطانات.

وأوضح كبير الباحثين، البروفيسور هارديف باندا: "إن العلاج يعمل عن طريق "تسخين" الورم وتجنيد جميع الخلايا المناعية في المكان المناسب للهجوم".

ووفقاً لموقع روسيا اليوم فإن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة سرَّ من النتائج الأخيرة، التي نُشرت في مجلة أبحاث السرطان السريرية، حيث وصفها "بالمشجعة".