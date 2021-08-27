تراند اليوم : لأول مرة ,,,,فنانون ينشرون صورهم مع ابناءهم

القاهرة/ الخليج 365

نشر عدد من الفنانين أو زوجاتهم صورا لأبنائهم للمرة الأولى خلال الفترة الماضية، ويحرص الكثير منهم على إخفاء صورهم لفترة طويلة بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي والميديا.

آخر هؤلاء كان الفنان كريم عبد العزيز، الذي نشر صورة ابنته ملك للمرة الأولى عبر حسابه على إنستجرام.

كما تفاعل معها الكثير من الفنانين، وعلقوا عليها، ومنهم محمد لطفي ومنى زكي وصبا مبارك وغادة عبد الرازق ومنة فضالي وشريف منير وفيفي عبده وإيمان العاصي وأحمد زاهر.

كما نشر علي ربيع أول صورة له مع ابنته عبر حسابه على إنستجرام قبل أيام، واستقبلت الصورة بالكثير من التفاعل.

وتفاعل معه العديد من نجوم مسرح مصر من بينهم أوس أوس ومحمد أنور ومصطفى بسيط.

ورغم أن هذا أول ظهور لابنة علي ربيع معه، سبقها ظهور لها مع والدتها قبل شهر تقريبا، في عيد ميلادها الأول، بينما تغيب ربيع عن الحضور.

أما الفنانة نانسي عجرم نشرت صورة لها مع رضيعتها "ليا" في أحد الشوارع، وعلقت عليها: "صباح الخير من ليا"، وكان أول ظهور لها، كما ظهرت ابنتها مرة أخرى من خلال الفيديو، الذي نشرته عبر تويتر، خلال انتظارها في مطار بيروت، قبل يومين.