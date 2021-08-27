تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2019 موقع ناجح جميع محافظات العراق

نتائج الثالث متوسط 2019 العراق وجميع المحافظات الآن مقدمًا من موقع الخليج 365، تتواجد حاليًا داخل موقع ناجح، وبعد دقائق معدودة ستتواجد داخل رابط وزارة التربية العراقية، وموقع النجاح، والسومرية نيوز، الآن تلك النتائج متاحة للجميع، ومن خلال رقم التسجيل، ستعرف درجات جميع المواد على حدة والمجموع الكلي أيضًا، وتابعونا لتتعرفوا على روابط نتائج الثالث متوسط 2019 .
نتائج الثالث متوسط 2019 في العراق
نتائج الثالث متوسط في العراق هي من تتحكم في عوامل البحث داخل الشبكة العنكبوتية في جميع محافظات البلاد، وذلك بعد نشر نسب النجاح في كل مادة، حيث جاءت المادة الإسلامية لتبلغ 98%، العربية ومادة الكيمياء نفس النسبة عند 93%، أحتلت مادة الإجتماعيات المركز الأخير عند 68%، والأحياء عند 92% وأخيراً الإنجليزية عند 77%، وإليكم الآن روابط نتائج الثالث متوسط في كل محافظة على حدة.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في البصرة.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في القادسية.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في نينوي.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في الأنبار.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في المثنى.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في النجف.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في كربلاء.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في واسط.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في اربيل.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في السليمانية.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في كركوك.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في ميسان.دناه
- نتائج الثالث متوسط 2019 في صلاح الدين.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في ذي قار.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في بابل.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في ديالى.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في بغداد.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في الكرخ الأول.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في الكرخ الثانية.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في الكرخ الثالثة.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في الرصافة الأولى.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في الرصافة الثانية.
- نتائج الثالث متوسط 2019 في الرصافة الثالثة.
روابط نتائج الثالث متوسط 2019 في العراق
- إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 في العراق على صفحة الفيس بوك التابعة إلى وزارة التربية العراقية، من هنا
- رابط موقع النجاح، من هنا
- رابط موقع وزارة التربية العراقية، من هنا