تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2019 موقع ناجح جميع محافظات العراق

نتائج الثالث متوسط 2019 العراق وجميع المحافظات الآن مقدمًا من موقع الخليج 365، تتواجد حاليًا داخل موقع ناجح، وبعد دقائق معدودة ستتواجد داخل رابط وزارة التربية العراقية، وموقع النجاح، والسومرية نيوز، الآن تلك النتائج متاحة للجميع، ومن خلال رقم التسجيل، ستعرف درجات جميع المواد على حدة والمجموع الكلي أيضًا، وتابعونا لتتعرفوا على روابط نتائج الثالث متوسط 2019 .

نتائج الثالث متوسط 2019 في العراق

نتائج الثالث متوسط في العراق هي من تتحكم في عوامل البحث داخل الشبكة العنكبوتية في جميع محافظات البلاد، وذلك بعد نشر نسب النجاح في كل مادة، حيث جاءت المادة الإسلامية لتبلغ 98%، العربية ومادة الكيمياء نفس النسبة عند 93%، أحتلت مادة الإجتماعيات المركز الأخير عند 68%، والأحياء عند 92% وأخيراً الإنجليزية عند 77%، وإليكم الآن روابط نتائج الثالث متوسط في كل محافظة على حدة.