تراند اليوم : "الهيبة 4" كشف تفاصيل جديدة وشخصيات جديدة

دمشق/ الخليج 365

يبدو ان شركة صادق الصباح لن تتأخر عن المباشرة بتنفيذ وتصوير الجزء الرابع من الهيبة للممثل تيم حسن؛ بعدما أصبح معروفاً أن الكاتب الجديد للجزء الرابع هو فؤاد حميرة الذي تعاقد قبل وقت مع الشركة، وكان من المفترض إتمام أو تقديم مشروع لمسلسل "الزبال"، لكن حميرة اختير من قبل الشركة لوضع نص جديد يليق بجماهيرية الهيبة؛ المسلسل الذي لا يزال يلقى مزيداً من المتابعين في انتظار نهاية مرضية للمتابعين.

وكانت شركة الصباح تبتعد عن نشر اسم الكاتب، الا أن مجلة "نواعم" نقلت عن مصادر أكدت أن حميرة له باع طويل في وضع خطة عمل متمكنة للخروج بنتيجة مرضية لكل الاطراف، في وقت تقول مصادر حميرة أن تغيرات جذرية ستطرأ على السيناريوهات والحوار ضمن الهيبة، ويتجه الى استحداث شخصيات جديدة سيكون لها مبررها الفني في مجريات العمل.

شائعة مغرضة

الى ذلك، تعرّض الممثل تيم حسن وزوجته الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني لشائعة تقول انهما تعرضا لحادث سير مروّع؛ لكنهما وفي صورة تجمعهما داخل مركب نفيا الشائعة جملة وتفصيلاً، وفضّلا الرد عبر الصورة التي أثارت موجة تفسيرات وتعليقات تبارك لوجودهما جنباً الى جنب.