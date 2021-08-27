الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي تعرض ساقيها – صورة

أمضت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي يومها على مسبح خاصٍ في احدى الدول العربية، ولا تتواجد كثيرًا في بيروت بعد تفجير مرفأ بيروت التجاري في الرابع من آب – أغسطس ٢٠٢٠ والذي دمّر منزلها بالكامل بما أنه مواجه لمكان التفجير الكبير، ولو كانت في المنزل لكانتتعرضت لاصابات خطيرة كما حدث مع النجمة اللبنانية نادين_نجيم.

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ارتدت البيكيني ومارست رياضة السباحة وعرّضت جسدها لأشعة الشمس الحارقة، ونالت صورها تفاعلًا كبيرًا، كما نشرت صورة عرضت فيها ساقيها العاريتين في المسبح.

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هيفا تعرضت لانتقادات كثيرة خصوصًا من اللبنانيين أي أهل بلدها، الذين تركوا اجرام الطبقة السياسية وفسادها ويدققون بما تفعله هيفا او اي نجم لبناني ثري، وهاجموها بألفاظ نابية فقط لأنها أخذت استراحة من لبنان ومشاكله ومن كل ما يحدث من أوضاع صعبة فيه.

من حقها أن تغادر وطنها لأيام، فكل منا بحاجة هذه الفترة إلى فترة نقاهة حتى نملأ جسدنا وروحنا بالطاقة والأمل والحب والتغيير بعد كل ما واجهناه في لبنان وكيف تدمَر بلدنا اقتصاديًا ومعيشيًا في فترة عامين فقط تغيّرت كل شيء في لبنان.

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هيفا لم تسرق أموالكم ولم تعتدِ على ثرواتكم، تصرف من أموالها الخاصة الموجودة خارج لبنان وهذا من حقها..

حاسبوا من كان له اليد بالدمار النفسي والاقتصادي الذي نعيشه في لبنان، وجّهوا أسهمكم لكل الطبقة السياسية وتخلّوا عن تبعيتكمالعمياء لهم.