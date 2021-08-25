تراند اليوم : طفل في الثامنة يتزوج سيدة ستينية ليرضي أجداده

جنوب أفريقيا / مشرق نيوز /

تزوج طفل في الثامنة من العمر بجنوب إفريقيا بامرأة ستينية متزوجة ولديها 5 أولاد ليرضي أجداده بحسب صحيفة “صن ” البريطانية.

وقالت الصحيفة ان سانيلي ماسيليلا (8 سنوات) تزوج هيلين شابانغو (61 سنة)، وهي أم لـ5 أولاد ولديها زوج، في حفل أقيم بحضور حوالي 100 شخص.

وذكرت الصحيفة أن “الزوجين” تبادلا الخواتم والقبل في الحفل بمدينة تشاواني، وقد زعم الطفل ان أجداده أمروه بالإقدام على هذه الخطوة.

وأوضحت عائلة الطفل أن الزفاف مجرد طقس ديني والزواج غير ملزم إذا لم يتم توقع أية أوراق قانونية وأشارت الى أنها أنفقت على الحفل حوالي 3 آلاف دولار .

وقال الصبي “أبلغت أمي أنني أريد الزواج، وأنا سعيد لأنني تزوجت هيلين، وعندما أكبر سأتزوج امرأة من عمري"

وأشارت والدة الطفل البالغة من العمر 46 عاما الى أن جد سانيل طلب منه قبل وفاته واختار هيلين لأنه يحبها.

وأضافت ان “بهذه الخطوة أسعدنا الأجداد، ولو لم نفعل ذلك لحصل أمر سيء في عائلتنا”.