تراند اليوم : تنظيم نبضات الدماغ يعالج فقدان الشهية

لندن / مشرق نيوز /

أظهرت دراسة قامت بها كلية "كينغ" في بريطانيا، على 6 مرضى مصابين بحالة حرجة من فقدان الشهية، أحدهم دام المرض لديه 36 سنة، تحسناً في حالتهم بعد خضوعهم لزرع جهاز تنظيم نبضات الدماغ.

ويصاب بمرض فقدان الشهية (الأناروكسيا) 1-2% من السكان في بريطانيا وحدها، ومعدل الوفيات فيه مرتفع مقارنة بكل الحالات المتعلقة بالاضطرابات النفسية الطبية.

وتكمن خطورته في الإصابة به خلال مرحلة المراهقة، وهي الفترة التي لا يكون فيها الدماغ قيد النمو، إضافة إلى أن تكرار الشعور بفقدان الشهية يمكن أن يضر بالدماغ، مما يجــعل من الصـــعوبة علاجه.