تراند اليوم : نجمة "بلاي بوي" تقدم مبلغ خيالي لالتقاط صور "عارية" مع منديل ميسي

نجمة "بلاي بوي" تقدم مبلغ خيالي لالتقاط صور "عارية" مع منديل ميسي

نيويورك / الخليج 365

قدمت نجمة "بلاي بوي" المهووسة بنادي برشلونة، لوانا ساندين، مبلغ 600 ألف دولار لالتقاط صور عارية مع المنديل الذي استخدمه ليونيل ميسي في مؤتمره الصحفي الوداعي.

وقالت ساندين عن المنديل الذي تم عرضه مقابل مليون دولار: "لقد قدمت عرضًا بقيمة 600 ألف دولار للقيام بجلسة تصوير عارية مع منديل ميسي"، وفق (سبوتنيك بالعربي).

وتابعت" قدمت أكثر من نصف المبلغ المطلوب وظننت أنني سأفوز، لكن الإعلان اختفى بعد ذلك، وتوقف الإعلان عن البث دون إعطاء مزيد من المعلومات حول اسم المشتري، لذلك لا نعرف ما إذا كان أي شخص قد اشتراه، أو ما إذا كان صاحب الإعلان قد تخلى عن الفكرة".

وختمت: "لقد دعمت برشلونة دائمًا لأنني أعيش في إسبانيا، لذا فإن تأثيرهم هنا أقوى، وأعتقد أيضا أن اللاعبين أكثر جاذبية من الفرق الأخرى".

وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق، معلومات تفيد بعرض منديل ميسي، الذي مسح به دموعه وأنفه ووجهه في المؤتمر الصحفي الأخير عند إعلان رحيله عن المنتخب الكتالوني، للبيع بمبلغ مليون دولار أمريكي.

وعرض المنديل الذي يحمل دموع ميسي التي انهالت عند مغادرته نادي برشلونة للبيع بالمزاد العلني على منصة "Mercado Libre" يوم الجمعة 13 أغسطس/ آب.

ويذكر أن ميسي البالغ من العمر 34 عاما، وقع عقدا مع "باريس سان جيرمان" هذا الأسبوع، بعد مغادرة برشلونة بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد.

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