تراند اليوم : حفظ فيديو تيك توك .. حفظ مقاطع تيك توك وتنزيل بدون علامه مائيه

حفظ فيديو تيك توك تنزيل فيديو تيك توك بدون علامه مائيه تحميل فيديوهات تيك توك بدون علامه مائيه للايفون حفظ مقاطع تيك توك حفظ فيديو تيك توك ،تعتبر شبكة الفيديوهات القصيرة تيك توك من أشهر الشبكات الاجتماعية الحالية لدى فئة الشباب والمراهقين ، حيث ينتشر تبادل ومشاركة الفيديوهات القصيرة والموسيقى بشكل كبير بين مستخدمي تطبيق تيك توك أو برنامج tik tok ،حيث يبحث الكثيرين عن طريقة حفظ فيديو تيك توك ويمكنك من خلال تطبيق تيك توك أن تقوم بترك تعليقاتك عبر مقاطع الفيديو القصيرة ، بالاضافة الى الاعجاب بمقاطع الاخرين عبر تطبيق تيك توك ، وحيث أن الكثيرين يرغبون في حفظ مقاطع تيك توك للاندرويد ، وحفظ مقاطع مضحكة حازت على اعجابهم، او ليتمكنوا من مشاركتها مع الاصدقاء؛ لذلك ستجد في هذه المقالة طرق حفظ مقاطع تيك توك على الهاتف بخطوات بسيطة ومفصلة، تتبعها للنهاية .

3 طرق لحفظ فيديوهات تيك توك Tik Tok تنزيل مقاطع تيك توك على هاتفك بكل سهولة

طريقة حفظ فيديو تيك توك Tik Tok عبر الموبايل

1. حفظ مقاطع تيك توك مع العلامة المائية بدون برامج

كيف احفظ من التيك توك بدون حقوق ؟ يعتبر تطبيق تيك توك على خلاف التطبيقات الاجتماعية الاخرى من حيث امكانية تنزيل مقاطع الفيديو التي تعجبك من التطبيق مع الاحتفاظ بعلامة التطبيق واسم المستخدم في الفيديو لتجمع الفيديوهات التي تعجبك في تيك توك، وذلك بعد تحميل تيك توك و تسجيل الدخول لتتمكن من كيفية حفظ فيديو من تيك توك ، كالاتي :

1- في البداية وبعد تحميل تطبيق تيك توك على جهازك ومن ثم التسجيل في تيك توك واذا كان لديك حساب سابق قم بتسجيل الدخول فقط، وذلك من خلال النقر على صفحتي ؛ لتظهر لديك واجهة التسجيل كما التالي ⇓

تسجيل الدخول في تيك توك للموبايل

2- ومن ثم قم بالنقر مطولا على الفيديو الذي تريد حفظه، لتظهر لديك خيار حفظ الفيديو ، قم بالنقر عليه لتجده في معرض الصور الخاص بك على هاتفك .

حفظ فيديوهات تيك توك في الهاتف بدون تنزيل برامج

3- ومن ثم سيطلب منك برنامج تيك توك الاذن بالسماح باجراء الوصول الى الصور والملفات في هاتفك، وذلك لتتمكن من مشاهدة فيديو تيك توك في معرض الصور وسيتم الحفظ بمجرد الموافقة، كما هو بالصورة اسفل :

المقاطع المحفوظة في تيك توك بمعرض الصور

4- او من خلال النقر على زر المشاركة وارسال الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فقط دون الحاجة الى ارسال الرابط:

مشاركة وحفظ فيديوهات tik tok

ملاحظة : في تطبيق tik tok يمكن ان لا يسمح صاحب الفيديو من حفظه وبالتالي يمكنك تشغيل مسجل الشاشة قبل تشغيل الفيديو وبالتالي حفظ مقطع من تيك توك

2. طريقة حفظ الفيديو من التيك توك بدون حقوق download tiktok videos

حفظ مقاطع تيك توك بدون حقوق : يمكنك حفظ فيدوهات بدون علامات مائية، وذلك من خلال برنامج تنزيل الفيديو لوسائل التواصل الاجتماعي لتتمكن من حفظ فيديو من تيك توك بدون علامة مائية من خلال الاتي :

1- في البداية قم بتحميل وتثبيت برنامج تنزيل الفيديو لوسائل التواصل الاجتماعي من متجر جوجل بلاي بالنقر على الرابط اسفل:

تحميل

2- ومن ثم قم بنسخ رابط الفيديو من تيك توك، وذلك بالنقر على زر المشاركة المتواجد في اسفل يسار التطبيق ، كما هو بالصورة اسفل:

نسخ الرابط في تطبيق تيك توك

3- ثم قم بفتح برنامج تنزيل مقاطع تيك توك وانسخ الرابط في المكان المخصص:

انقر هنا لتتمكن من نسخ الرابط المراد حفظه

انسخ الرابط هنا لتيم وضعه في خانة التحميل في البرنامج

4- وبعد ذلك ستجد الفيديو الذي قمت بتحميله في ملف Download كما هو بالصورة اسفل:

تحميل فيديو من تيك توك بدون حقوق

5- وبذلك تكون عبر الخطوات السابقة قد تعرفت على طريقة حفظ مقاطع تيك توك ،

3. كيف احفظ مقاطعي في تيك توك قبل النشر 2021

1- في البداية قم بالنقر على زر الاضافة في تطبيق تيك توك لتتمكن من اضافة فيديو كما هو بالصورة اسفل:

اضافة فيديو جديد في تطبيق تيك توك

2- ثم ستظهر لك واجهة تصوير الفيديو قم بانشاء فيديو وادخل كافة المؤثرات التي تريدها، وانقر على التالي، ومن ثم لا تنقر على نشر بل قم بالنقر على (المشاريع) ليتم حفظها كمسودة يمكنك نشر الفيديو متى تشاء، كما هو بالصورة اسفل:

بحفظ الفيديو كمسودة في تطبيق تيك توك

3- للرجوع الى الفيديوهات التي احتفظت بها وتريد نشرها في وقت لاحق، انقر على الملف الشخصي ( صفحتي) وستجد المشاريع هناك، كما هو بالصورة اسفل:

حفظ مقاطع الفيديو في تيك توك بدون النشر

كيفية حفظ فيديو تيك توك بدون حقوق للجوال

1- بعد ان تقوم بنشر الفيديو وتريد ان تحتفظ به، قم بالنقر على الثلاث نقاط المتواجدة في اقصى يسار الشاشة من ثم ستظهر مجموعة خيارات، اضغط على حفظ الفيديو ، كما هو بالصورة اسفل

حفظ الفيديو في تيك توك بعد النشر

2- بعد ان تقوم بحفظ الفيديو بعد نشره علة تطبيق تيك توك، ستجده في الملف الخاص بك.

لا يمكنك نشر مقطع فيديو او حفظه بدون تسجيل الدخول

كيف احول فيديوهات Tik Tok الى صور متحركة (Gif) ؟

برنامج حفظ مقاطع تيك توك بدون حقوق : ومايزيد من روعة تطبيق تيك توك هو انه يمكنك ان تشارك الفيديو كصورة متحركة من خلال قص الفيديو وارساله.

1- في البداية قم بالنقر على زر المشاركة في اسفل يسار تطبيق تيك توك، ثم من خلال خيارات المشاركة ستجد مشاركة كـ( Gif)، كما هو بالصورة اسفل:

تحويل الفيديوهات الي صورة متحركة في تيك توك

2- ستظهر لديك شاشة قص الفيديو بالحجم الذي تريده لتشاركها الى كصورة متحركة، كما هو بالصورة اسفل .

استكمال اجراءات عمل الصور المتحركة

3- بعد ذلك قم بالنقر على انشاء المتواجدة في اعلى يسار الشاشة ، لتبدأ بالتحويل الى Gif .

جاري التحويل الى صو متحركة في تيكتوك للموبايل

4- وبذلك تكون قد تمكنت تحويل الفيديو الى صور متحركة (Gif) لتتمكن من مشاركتها مع الاصدقاء في اي موقع تواصل تريده.

ختاما ،، حفظ مقاطع تيك توك بدون حقوق للجوال

حفظ مقاطع التيك توك بدون شعار : لاشك أن تطبيق الفيدوهات القصيرة تيك توك أو تطبيق Tiktok قد انتشر بشكل كبير في الاونة الاخيرة وحقق شهرة كبيرة بين المستخدمين في كافة ارجاء العالم العربي والاجنبي، وذلك لانه برنامج قائم على محاكاة فيديوهات كوميدية ترفيهية عن طريق مزامنة صورتك وحركاتك مع الصوت الذي يصدر، ومن خلال المقال الفقرات السابقة قدمنا لكم طريقة حفظ مقاطع تيك توك عبر الموبايل ، وكيف تحفظ مقاطع من تيك توك لم يتم نشرها ، وكيف تحفظ مقاطع tiktok للهاتف ، وكيفية حفظ فيديو من تيك توك أو كيف أحفظ فيديو من تيك توك بدون نشر ، في حال واجهتكم أي مشكلة بامكانكم ترك استفساراتكم ضمن التعليقات وسنحاول قدر الامكان الاجابة عليها .