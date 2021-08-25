الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي بالبيكيني: “واوا”

أمضت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي يومها على مسبح خاصٍ خارج لبنان، ونشرت صورتها بالبيكيني لكنها أحفته بالمياه التي غمرت جسدها.

اقرأ: هيفاء وهبي بالمايوه وتستعرض التاتو – صورة

استعرضت التاتو الذي رافقها كل مسيرتها الفنية، وحين وشمته كانت هيفا بعزّها أي كانت محلّقة بنجوميتها، وقلّدتها آنذاك أغلبية البنات بالتاتو “العين” كما بشكل وجهها، لكن مع السنوات ومع صعود نجمات على الساحة تراجعت.

اقرأ: إبنة هيفا وهبي تسخر من نفسها- فيديو

لم تعد هيفا “المثال الاعلى” للبنانت بالجمال والموضة بل احتلت مكانها نجمات مثل نادين_نجيم،_ياسمين_صبري وغيرهما، وهذا لا يعني بأن جمال هيفا تراجع، لكن أذواق الناس تغيّرت.

كما نشرت عددًا من الصور لجولتها اليومية، وشاركت جمهورها بصورة عن “التبولة” اللبنانية، وكتبت: (واوا) نسبة لأغنيتها التي حققت نجاحًا ساحقًا رغم بساطة كلامها منذ طرحها العام ٢٠٠٨ أي منذ ١٣ عامًا.

اقرأ: هيفا وهبي بالأبيض: صرت شم ريحة وجع

البعض هاجم هيفا التي تعيش حياتها خارج لبنان وتشارك صورًا عن أيامها الجميلة بعيدًا عن الضغوطات، لكن لهؤلاء نقول بأنها انسانة ويحق لها الترفيه عن نفسها خصوصًا أنها لم تسرق أموالكم ولم تنهب رزقكم كما فعلت الطبقة السياسية الحاكمة، وان اردتم المحاسبة حقًا فحاسبوا من كان السبب بدمار حياة الشعب اللبناني أي من أكبر رأس في الدولة إلى أصغر رأس.