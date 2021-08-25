تراند اليوم : برنامج رامز تحت الصفر الحلقة 2 الثانية .. مشاهدة برنامج رامز تحت الصفر الحلقة الثانية 2 HD

مشاهدة وتحميل الحلقة الثانية 2 من برنامج رامز تحت الصفر HD برنامج المقالب رامز تحت الصفر مع نجم جديد تحميل برنامج الرامز تحت الصفر الحلقة الثانية بجودة عالية HD مباشر اونلاين برنامج رامز تحت التلج في روسيا.

فكرة برنامج رامز تحت الثلج

تعتمد فكرة برنامج رامز تحت الثلج على إذاعة برنامج رياضي يتحدث عن تحضيرات روسيا لكأس العالم، وتقييمها من قبل نجوم الكرة، ويدعو القائمين على البرنامج لاعبي كرة قدم، لإستضافتهم في إحدة حلقات البرنامج، مع تقديم العديد من الإغراءات مثل الضيافة والمقابل المادي، بعد حضور اللاعب يصحبه مُقدم البرنامج ويذهب معه في سيارة تمر عبر طريق جليدي، وفي الطريق تتعطل السيارة، ويخرج لهم فجاة دُب عِملاق، ويكون عبارة عن دمية يتواجد بها رامز مثل السحلية التي كان يرتديها في البرنامج الماضي.

موعد عرض برنامج رامز تحت الثلج

كما جرت العادة في كل موسم رمضاني، يتم عرض برنامج رامز تحت الثلج في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وبالتزامن مع وقت الإفطار، ويتم إعادة حلقة البرنامج ثلاث مرات، الساعة 2 صباحا، والرابعة صباحاً، والثامنة صباحاً، ويُعرض البرنامج حصرياً على قناة إم بي سي مصر، ضمن باقة من المسلسلات والبرامج المتنوعة التي تعرضها القناة خلال شهر رمضان المُبارك.

المشاهدة من هنا