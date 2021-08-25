تراند اليوم : دوام البنوك في رمضان 2018 مواعيد دوام البنوك في شهر رمضان 1439

مواعيد دوام البنوك في رمضان المبارك ، أوقات عمل نظام سريع للتحويلات المالية ،أصدرت مؤسسة النقد السعودية تعميمها الخاص والذي بينت فيه دوام البنوك في شهر رمضان المُبارك 1439 هـ في كافة مُحافظات ومُدن المملكة العربية السعودية، وجاء هذا البيان بالتزامن مع إقتراب الشهر الفَضيل، وكَثرة تساؤلات الموظفين عن طبيعة الدوام في رمضان، حيث جرت العادة أن تُقلل المؤسسات من ساعات عمل الموظف خلال أيام رمضا، ويتم تنظيم ذلك من خلال تقديم موعد بدأ الدوام، نظراً لتأخر الموظف في النوم لأنه يقوم بطقوس رمضانية معتادة مثل الإستيقاظ أو السهر حتى طعام السحور، وكذلك أداء العبادات مثل صلاة الفجر، وسماع خطبة صلاة الفجر في المسجد، ويتم تقديم وقت إنتهاء العمل إلى ساعة أو ساعتين، لإستمرار توفير الخدمات للعملاء، في هذا المقال نسرد مواعيد دوام البنوك السعودية في شهر رمضان المبارك.

مواعيد دوام البنوك السعودية في شهر رمضان المبارك

وجهت مؤسسة النقد الصعودية خطاباً إلى كافة البنوك وفروعها في المملكة العربية السعودية، وضحت فيه مواعيد الدوام الجديدة خلال أيام شهر رمضان المُبارك 1439-2018، وبينت فيه أن وقت الدوام لكافة البنوك والمؤسسات النقدية يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، مُشددة على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المُعلن عنها، والتي يبدأ تنفيذها والسير بها منذ اليوم الأول لشهر رمضان.

أوقات عمل نظام سريع للتحويلات المالية

وطالت تعديلات مؤسسة النقد السعودية على أوقات الدوام في رمضان، مواعيد العمل في نظام سريع للتحويلات المالية السريعة، وهو من أكثر الخدمات التي يعتمد عليها المواطنين في عملية التحويل سواء داخليا أو خارجيا، وهو من البرامج المستحدثة التي أثبتت كفاءتها ومصداقيتها، ويتوافق نظام الدوام في سريع مع دوام عمل البنوك الاخرى، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

ودَعت مؤسسة النقد في بيانها البنوك ومحلات الصرافة والجهات والمؤسسات النقدية الخاصة إلى فتح فروعها في المناطق المُزدحمة سُكانيا، وكذلك الأماكن التي تتطلب الحاجة للتعامل معها، وكذلك المكاتب النقدية والمالية التابعة للبنوك، والمتواجدة في المطارات والمعابر والمنافذ الحدودية بكافة أشكالها للعمل في شهر رمضان المُبارك وخلل عطلة عيد الفطر المُبارك، وأكدت مؤسسة النقد أنها سَتُعلن لاحقاً عن مواعيد عمل هذه المكاتب والفروع، وختاماً ذكرت المؤسسة في بيانها أن إجازة البنوك، ونظام سريع للتحويلات المالية، خلال العيد الصغير، وستبدأ مع نهاية عمل يوم الخميس الموافق 27 رمضان، على أن تُباشر عملها صباح يوم الأحد الموافق 7 شوال .