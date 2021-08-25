تراند اليوم : مسلسل قانون عمر الحلقة 4 الرابعة كاملة

مسلسل قانون عمر الحلقة 4 الرابعة كاملة بطولة حمادة هلال في قانون عمر الحلقة 4 من مسلسل الاكشن والانتقام المصري بعد ان لبس عمر قضية مخدرات يسعى للانتقام قانون عمر الحلقة 4 ، تدور قصة وأحدث مسلسل قانون عمر، من بطولة النجم حمادة هلال حول مهندس ميكانيكي يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب ابنة صاحب مركز الصيانة، يتعرض لأحداث متتابعة، تغير من حياته، تكون معظمها سيئة، في حين يخرج منها بعض إصرار كبير منه على ذلك، إعتمد فيه على مبادئه وقوانينه التي صنعها لنفسه.

طاقم عمل مسلسل قانون عمر

مسلسل طاقة عمر صُنف على أنه من مسلسلات الحركة والإثارة، ويُشارك في بطولته إلى جانب النجم حمادة هلال كُل من: حسن عبدالله، ومُحسن منصور، وفتوح أحمد، ومحمد أبو الوفا، وليلى حسين، وإسلام جمال، واحمد عصام، وحمادة بركات، ولقاء سويدان، وفاطمة ناصر، وإيهاب فهمي.

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