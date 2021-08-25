تراند اليوم : مسلسل طريق الحلقة 3+ 4 الرابعة كاملة .. مسلسل طريق الحلقة 4 أونلاين HD

مشاهدة مسلسل طريق الحلقة 4 الرابعة كاملة بطولة عابد فهد و نادين في طريق الحلقة 4 من مسلسل الدراما والرمانسية اللبناني طريق الحلقة 4 شاهد نت على قناة mbc 1 مصر الحياة dmc قناة osn ، نعرض لكم بكامل المعلومات حول فريق العمل المشارك في العمل، أهم الأحداث التي تشاهدها من خلال مسلسل طريق الذي يعتبر من أجمل المسلسلات المتوقع أن تحرق الأخضر واليابس، وتحطم كافة المسلسلات المنتجة في بلاد أخرى، فهيا بنا نتعرف علي أحد القص الغرامية التي تدور أحداثها الجميلة في المسلسل طريق، والذي تم إنتاجه في لبنان، وقام بالإخراج المخرجة رشا شربتجي، أما بالنسبة للمؤلف لهذا المسلسل طريق، فيعود إلي المؤلف المعروف نجيب محفوظ، وسارك في هذا العمل نخبة من النجوم الرائعين، الذي لطالما قدموا أجمل المسلسلات خلال السنوات السابقة، فدعنا من الحديث المطلول، ولنتعرف علي قصة مسلسل طريق 2018 الحلقة الثانية.

أحداث وقصة مسلسل طريق

تدور أحداث المسلسل حول قصة حب بين شخصين من أطراف مختلفة في الوسط المجتمعي، حيث تحتوي علي العديد من الأحداث الجميلة، ويكون الزواج هو نتاج هذا الحب، فهل يستمر الحب للأبد خلال هذه العلاقة، أم لا.

أبطال وفريق عمل مسلسل طريق

يشارك في هذا العمل مجموعة متميزة من الفنانين من ضمنهم، عابد فهد وهو البطل العاشق، نادين نجيم المعشوقة، أليكو داوود، وفاء الموصلي، جنيد زين الدين، ختام اللحام، عبد الهادي الصباغ، نهلة عقل داوود، زينة مكي.

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