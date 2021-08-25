تراند اليوم : مسلسل فوق السحاب الحلقة 4 الرابعة كاملة

مشاهدة الحلقة 4 مسلسل فوق السحاب الحلقة 4 الرابعة كاملة شاهد نت بطولة هاني سلامة في مسلسل الاكشن والغموض المصري فوق السحاب الحلقة 4 الرابعة يوتيوب اون لان على MBC 1 ، قصة مسلسل فوق السحاب 2018، هو واحد من اهم الأعمال المرتقبة في شهر رمضان الكريم، و التي تحتوي على مشاهد الاثارة و التشويق، حيث تمتاز السينما المصرية في العديد من الأعمال المشابهة و التي تشكل أجمل الأعمال الفنية، ومن خلال شهر رمضان المبارك تحتدم المنافسة بين العديد من المسلسلات التي من بينها مسلسل فوق السحاب، حيث سنتعرف معكم علة أحداث و قصة مسلسل فوق السحاب، وأيضاً سنوفر لكم البيانات حول الأبطال المشاركين في هذا العمل الرائع، و بالإضافة الى القنوات التي تنقل و تعرض مسلسل فوق السحاب، وذلك بما يمكنكم من الحصول على المعلومات الكافية حول مسلسل فوق السحاب و الذي يتشوق العديد من الأشخاص للاطلاع على هذا العمل الذي سيعرض بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، فمن المرتقب أن تشكل الدراما المصرية النجاح الذي عهدناه من الدراما المصرية في مختلف المواسم الرمضانية التي تشارك بها.

أحداث وقصة مسلسل فوق السحاب 2018

من خلال مسلسل فوق السحاب تتشكل لنا أجمل الأحداث و اللقطات المشوقة التي تدور ل شاب ينشأ في احدى الحارات الشعبية، و ينتقل بسبب الظروف الى روسيا، و تبدأ الأحداث في التسلسل بما يشمل تورط هذا الشاب في المافيا الروسية، و ويشارك في العديد من مجالات التجارة المشبوهة، و ذلك من خلال العديد من الأحداث المشوقة و التي تشمل الاثارة، حتى يتعرف البطل هاني سلامة على طالب خليجي و يتورط معه في العمل في المافيا الروسية، و يشمل المسلسل فكرة أن الشعوب المختلفة تسعى لأن تعيش حياتها بشكل طبيعي و لكن الظروف تتغير و تتبدل بسبب الظروف التي تضمن له البقاء و الاستمرار في الحياة.

أبطال وفريق عمل مسلسل فوق السحاب 2018

يشارك في المسلسل مجموعة من أمهر الممثلين و الأبطال من الشاشة المصرية بجوار البطل هاني سلامة، حيث يشارك في المسلسل كل من (ستيفاني صليبا – ميرنا نورالدين – باسم سمير – وائل عبدالعزيز – إيهاب فهمي)، والمسلسل من اخراج رؤوف عبد العزيز، و من تأليف حسان دهشان، ليشكلوا من خلال هذا العمل أجمل الأحداث و اللقطات المميزة التي سيتم عرضها من خلال شاشة التلفاز في بداية أيام شهر رمضان المبارك.

القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل فوق السحاب 2018

و بخصوص القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل فوق السحاب فقد أعلمن المخرج رؤوف عبد العزيز عن تعاقدهم مع قناة النهار و التي ستنفرد في عرض المسلسل، حيث سيعرض المسلسل على قناة النهار ONE و قناة النهار دراما، و لم يتم الاعلان بعد عن الموعد المحدد لعرض المسلسل.

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