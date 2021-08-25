تراند اليوم : مسلسل جوليا الحلقة 4 الرابعة كاملة .. مواعيد عرض مسلسل جوليا رمضان 2018

مشاهدة مسلسل جوليا الحلقة 4 الرابعة كاملة بطولة ماغي بوغصن في جوليا الحلقة 4 من مسلسل الدراما والرمانسية الكوميدي اللبناني جوليا الحلقة 4 ،و المسلسل يعرض قصة رجل قام بتطليق طليقته، وبعد ذلك دخل في نفق من المشاكل من جراء ذلك، وخصوصا بعد ان علمت زوجته الاولى المطلقة بانه قد تعرف على امراة جديدة، وكانت بينهما قصة حب على وشك ان تبدأ، لكي تتطور الى ان تصل الى مستوى تتمكن من خلاله الوصول من اسواق جديدة في العالم، ويعمل هذ الرجل الذي قام بتطليق طليقته طبيبا في احد المستشفيات ويعرض المسلسل المشاكل التي تواجه الطبيب كما ان هناك العديد من الامور التي لها تاثير كبير على مجريات احداث قصة مسلسل جوليا 2018، ولذلك يعتبر امر مهم ان لا يفوت المشاهد اي حلقة من حلقات المسلسل الذي سوف يعرض في رمضان، حيث ان جميع حلقاته متصلة في بعضها البعض.

طاقم عمل وممثلي مسلسل جوليا

ان المسلسل اللبناني من اخراج المخرج اللبناني ايلي حبيب، والذي قام بالعديد من الاعمال السابقة والتي لاقت نجاحا كبيرا في الماضي، وما زالت اعماله تشهد الكثير من الاشخاص، كما ان الممثلين الرئيسيين المشاركين في صناعة ادوار مسلسل جوليا هم: قيس شيخ، ماغي بوغصن، مي صايغ، وسام صباغ، نزيه يوسف، سلطان ديب. من خلال الحديث عن قصة مسلسل جوليا فاننا نتحدث عن قصة قد تكون موجودة بكثرة في مجتمعاتنا العربية.

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