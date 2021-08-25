تراند اليوم : مسلسل رحيم الحلقة 4 الرابعة كاملة

مشاهدة مسلسل رحيم الحلقة 4 الرابعة كاملة بطولة ياسر جلال في رحيم الحلقة 4 من مسلسل الاكشن والانتقام المصري بعد ان دخل رحيم السجن في قضية غسيل اموال يفاجأ بعد الخروج بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته يسعى لـلاسترداد والانتقام ،و يرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

عرض المسلسل على قناة cbc في الـ 8 صباحا، ويعاد في الـ 1:30 ظهرا، وفي الـ 1 منتصف الليل.

وعلى قناة cbc دراما في تمام الساعة الـ 8 مساء، ويعاد في الـ 12 منتصف الليل، وفي الـ 4 صباحا، والـ 11 ظهرا، والـ 4 عصرا.

كما سيعرض على قناة ON E، في تمام الساعة الـ 11 مساء، ويعاد في الـ 5 صباحا، والـ 10 صباحا.

وعلى ON drama في الـ 7 مساء، ويعاد في الـ 12 منتصف الليل، وفي الـ 6 صباحا، والـ 9 صباحا.

يجسد الفنان ياسر جلال في المسلسل شخصية رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

يشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال كل من نور، ومحمد رياض، ودينا، وصبري فواز، ورياض الخولي، وحسن حسني، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، ومن إنتاج شركة "فنون مصر" للثنائي محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.