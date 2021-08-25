تراند اليوم : بلوك غشمره الحلقة 2 .. مسلسل بلوك غشمرة الحلقة الثانية أونلاين

مسلسل بلوك غشمرة ، مسلسل تدور أحداثه حول حلقات منفصلة يناقش فيها بعض القضايا الاجتماعية بأسلوب كوميدي . بلوك غشمرة: مسلسل كوميدي كويتي / كويتي، كتبه الشاعر ساهر وأخرجه احمد الدوغجي خالد الفضلي انتج وعرض عام 2018، من بطولة عبدالناصر درويش.

خطف المسلسل «بلوك غشمرة» في أولى حلقاته الأضواء في رمضان هذا العام، وتصدر هاشتاق «#غشمرة» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

والمسلسل من بطولة حسن البلام، وعبدالناصر درويش، وانتصار الشراح، وأحمد العونان، بالإضافة إلى كوكبة من النجوم الشباب.

والمسلسل عبارة عن حلقات منفصلة، وفي كل حلقة يتناول قضية وقصة مختلفة تطرح بإسلوب كوميدي ساخر.