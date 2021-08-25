تراند اليوم : ممنوع الاقتراب او التصوير الحلقة 3 الثالثة + 4 الرابعة .. ممنوع الاقتراب أو التصوير الحلقة 4 الرابعة HD اون لاين

مشاهدة ممنوع الاقتراب او التصوير الحلقة الثالثه 3 + الحلقة الرابعة 4 من مسلسل ممنوع الاقتراب او التصوير HD مسلسل الجريمة والتشويق ممنوع الاقتراب او التصوير بطولة زينة نسرين أمين ومحمد شاهين تحميل مسلسل ممنوع الإقتراب أو التصوير الحلقة 3 بجودة عالية HD اون لاين،و تدور قصة المسلسل حول شخصية زينة في المسلسل والتي تجسد دور فنانة وممثلة شهيرة في المجتمع، وتبدأ الاحداث في الحلقة الاولى بمقتل أحد الأشخاص ويتهم في قتله عدد من الأصدقاء منهم زينة، ويتم الزج بهم إلى السجن لحين اكتشاف الحقيقة.

وتستطيع زينة ان تثبت براءتها في احداث العمل والذي يدور في إطار تشويقي وبوليسي، وكذلك يعرض بعض الجوانب الانسانية والاجتماعية من خلال الشخصيات المتعددة في المسلسل.

مسلسل ممنوع_الاقتراب_أو_التصوير يذاع في الأوقات التالية : - على MBC MASR عرض أول : 10 مساءً إعادة : 3 عصراً - على 2 MBC MASR عرض أول : 12 منتصف الليلً إعادة : 12 ظهراً إعادة : 6 مساءً - على روتانا دراما الساعة : 5 مساء".

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