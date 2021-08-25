تراند اليوم : مسلسل المواجهة الحلقة 3 الثالثة كاملة

مشاهدة مسلسل المواجهة الحلقة 3 الثالثة كاملة شاهد نت MBC2 المسلسل الخليجي الكويتي المواجهة الحلقة 3 يوتيوب بطولة شجون الهاجري وحسين المنصور في المواجهة حول القضايا الاجتماعية ومواجهة ليالي لشلل النوم شاهد المواجهة الحلقة 3 اون لاين، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوّق لا تغيب عنه المواقف الكوميدية، وقصص حبٍ يحكمها الفشل تارةً ويشوبها الغموض أحياناً، تعرض MBC في رمضان الدراما الخليجية "المواجهة من كتابة محمد الكندري وإخراج حسين الحليبي. بطلا الحكاية هما ليالي (شجون) وعبد الله (حمد أشكناني)، اللذان تجمع بينهما علاقة غريبة مليئة بالصراعات والتناقضات، إلى جانب أنوار (نور الغندور) وصقر (محمد العلوي)، اللذان لم يتوّج حبّهما بالزواج لوجود فجوة معينة في علاقتهما. يجمع العمل كل من شجون، حمد أشكناني، نور الغندور، محمد العلوي، زينب غازي، صابرين بورشيد، فهد باسم، سعود بوشهري، غرور، شيماء قنبر والممثل المخضرم حسين المنصور، وهو من كتابة محمد الكندري وإخراج حسين الحليبي.

وفي الخطوط الدرامية العريضة للمسلسل، تضيء الحكاية على حياة عبد الله شاب الذي يعمل في شركة والده ولا يعترف بالحب بل يشغل نفسه بإثبات نجاحه في مجال عمله، والاستمتاع بالحياة. أما ليالي فهي في مثل عُمْر عبد الله، وهي إنسانة ناجحة بكل المقاييس، حاصلة على الماجستير في الإعلام وتمتلك شخصية قوية، ولا يوجد مكان للحب في قلبها بسبب قصة حب فاشلة عاشتها، فقرت على إثرها أن تعتزل الحب وأن لا تثق بالرجال نهائياً. تمر الأحداث وتلتقي ليالي بـ عبد الله من خلال تقديمها أوراقها للعمل في شركة والد عبد الله، ويحدث شد وجذب بينهما في المقابلة الشخصية، فتخلق عداوة لعدم تقبل عبد الله لليالي لأسباب غير مفهومة، ولكن مع دخولها رسمياً في علاقة مهنية بحتة، هل تستمر العداوة أم سيجد الحب طريقه إلى قلبيهما؟ ومن الذي يصب الزيت على النار، ليؤجج العداوة بينهما؟ وفي موازاة هذه القصة، نتابع المشاكل بين صقر الشاب الثلاثيني طالب الماجستير في الجامعة وأنوار الطالبة في السنة الأخيرة في الجامعة نفسها، اللذين تجمعهما صدف غريبة تتوج علاقتهما بالحب، لكن تلك الصدفة ستكون لاحقاً سبباً في التفريق بينهما. يسلط العمل الضوء أيضاً على حياة أبو عبد الله، وعلى ماضيه وعلاقاته النسائية المتعدّدة في المؤسسة الإعلامية التي يملكها.

القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل المواجهة

يعد الموعد الذي تم تخصيصه من قبل شركة الإنتاج الموسم الحالي لشهر رمضان الكريم لعام 2018 ميلادي الموافق 16 مايو.

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