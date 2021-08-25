تراند اليوم : مسلسل الواق واق الحلقة 3 الثالثة كاملة HD .. مسلسل الواق واق الحلقة الثالثة بجودة عالية

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وتبدأ الحكاية من هنا، حيث تحدث المفارقات فيما بينهم بالنقاشات والمشاجرات على كيفية إدارة شؤون الجزيرة وطبيعة الحكم والعلم والمفاصل الرئيسية لترؤس الجماعة في إسقاطات واضحة على الواقع السوري المعقد.

وتتلخص فكرة "الواق واق" ، في أن الإنسان لا يمكن أن يغير واقعه إذا لم يغير نمط تفكيره وسلوكه, وهي فكرة يجسدها أبطال العمل الذين يتوفر لهم واقع جديد وأرض جديدة يصبحون هم أسيادها دون تخطيط مسبق، وتتاح لهم جميع الإمكانيات والظروف لبناء مجتمع مثالي من خلال ما توفره الأرض من خيرات، لكنهم رغم ذلك لا يتمكنون من السيطرة على أطماعهم الشخصية ولا من التخلص من أمراضهم الاجتماعية المتأصلة فيهم, مما سيؤدي في نهاية المسلسل إلى اهيار المجتمع بأكمله.

و يجسد أدوارهم نخبة من نجوم الدراما السورية رشيد عساف و باسم ياخور و شكران مرتجي و عدد هام من الممثلين السوريين الذين شاركوا في عديد المسلسلات السورية و المسلسل من تأليف د. ممدوح حمادة و إخراج ليث حجو.

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