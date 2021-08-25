تراند اليوم : مسلسل العاصوف الحلقة 2 + قصة مسلسل العاصوف 2018 + ممثلين مسلسل العاصوف و اسماء ممثلين مسلسل العاصوف

قصة مسلسل العاصوف 2018، و التي يجسدها الفنان السعودي ناصر القصبي برفقة ثلة من الفنانين الخليجيين، وذلك من خلال مسلسل العاصوف، والذي يعتبر واحد من أضخم الأعمال الفنية المرتقبة في الوطن العربي، فمن الجدير بالذكر أن مسلسل العاصوف تم تأجيله مرتن وذاك منذ عام 2016، الى أن تم التأكيد على أن المسلسل سيتم عرضه من خلال شاشة الام بي سي فر رمضان من السنة الحالية، و من غير المرجح أن يتم تأجيل المسلسل، حيث يتكون مسلسل العاصوف من خمسة أجزاء سيتم عرضها عبر شاشة الام بي سي، وذلك على فترات متفاوتة، و يشكل المسلسل تجسيداً لكتابة الدكتور الراحل عبد الرحمن الوابلي، حيث سنتعرف معكم على قصة مسلسل العاصوف و موعد العرض الذي سيتم من خلاله عرض حلقات المسلسل بالإضافة الى مجموعة من الصور المتنوعة التي تجسد هذا العمل الرائع، حيث و من خلال الشاشة السعودية، توفر لنا الدراما السعودية في كل عام العديد من الأعمال الفنية الرائعة و المميزة التي تخرج لنا مجموعة من المسلسلات الجديدة و الهادفة، والتي تناسب مختلف أذواق المشاهدين في الوطن العربي.

أحداث وقصة مسلسل العاصوف 2018

تدور أحداث قصة مسلسل العاصوف حول مجموعة من الأفكار التي تبناها الكاتب الراحل عبد الرحمن الوابلي، والتي تتناول التغيرات الفكرية في الرياض من خلال الخمس عقود الماضية، حيث يشمل مسلسل العاصوف التطرق الى تناول الطفرة الفكرية و العصرية التي حدثت في البلاد في العقود الخمسة الأخيرة، حيث يبدع الفنان القدير ناصر القصبي برفقة مجموعة من الممثلين السعوديين و ذلك في سبيل تجسيد الشخصيات المميزة التي يتناولها المسلسل، والذي تم تصيره في مدينة أبو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث أخرد قصة مسلسل العاصوف المخرج المبدع المثنى صبح، الذي أبدع في اخراج مسلسل حارة الشيخ سابقاً، لبيرز لنا مرة أخرى في مسلسل العاصوف في تجسيد رائع للعديد من المشاهد الممزة و العديدة التي تشكل أجمل الحلقات التي يمكن للمشاهدين الاستمتاع بها و قضاء أجمل الأوقات من خلال المتابعة الجميلة.

أبطال وفريق عمل مسلسل العاصوف 2018

يشارك بجوار الفنان ناصر القصبي مجموعة من الفنانين من المملكة العربية السعودية، و الذين ابدعوا في سبيل انجاح هذا العمل الرائع و ذلك بمشاركة كل من (حبيب الحبيب – عبد اﻹله السناني – عبدالعزيز السكيرين – ريماس منصور – عبدالله المزيني – سناء بكر يونس )، وأيضاً مجموعة كبيرة من افنانين و الذين شكلوا طاقم عمل مميز ساهم بشكل كبير بتوحيد الجهود في سبيل انجاح مسلسل العاصوف الذي سيعرض عبر القنوات في بداية شهر رمضان الكريم.

القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل العاصوف 2018

يعتبر مسلسل العاصوف واحد من المسلسلات الضخمة و المرتقبة، وخصوصاً للمحتوى الجديد الذي يتناوله المسلسل، حيث يجسد العديد من الشخصيات في مختلف الحقب الزمانية في المملكة العربية السعودية، حيث سنتفرد شاشة قناة الام بي سي في عرض مسلسل العاصوف و لم يتم تحديد موعد العرض بعد، حيث لا تزال القناة في أعمال جدولة المسلسلات التي سيتم عرضها عبر شاشتها في شهر رمضان المبارك.

صور مسلسل العاصوف 2018

من خلال مجموعة من الصور المختارة من خلال مسلسل العاصوف يمكنكم الاطلاع على مجموعة من الصور التي تتناول نبذة عن المحتوى الذي سيتم عرضه من خلال شاشة ال ام بي سب في شهر رمضان.

تروي قصة مسلسل العاصوف 2018 مجموعة من الاحداث المشوقة التي من المتوقع أن تشكل النجاح الكبير في الشاشة العربية، حيث يعتبر مسلسل العاصوف واحد من اهم الأعمال المرتقبة و التي يرجح العديد من الخبراء الفنيين على نجاح هذا العمل، وتسجيل النجاح في تاريخ الفنانين و طاقم عمل مسلسل العاصوف، وذلك من خلال الأدوار المهمة و الكبيرة التي يقوم بها الممثلين من خلال تقمص و تجسيد أجمل الأدوار بخبرة و كفاءة عالية، و التي بدورها تقدم لنا العمل الفني المميز و الفريد.

إليكُم موعد عرض مسلسل العاصوف الذي سيجرِي تصوير آخر حلقاتَهُ خلال الأيام القادِمة، ويضُمّ هَذا المسلسل عددًا من المُمثّلين السعوديين على رأسهم الفنان النابغة ناصر القصبي الذي أتحفنا بالعدِيد من المُسلسلات التي كَانت تناقش عددًا من المشاكل الإجتماعيّة السعودية بشكلٍ هزلي يجذب المشاهد السعودي والعربي حيثُ أبدع في العديد من الأدوار الدارميّة التي أدّاها.

يأتي مسلسل العاصوف ليكُون باكورة الأعمال الدرامية السعودية التي لاقت إستحسان المُشاهدين من كافة أنحاء الوطن العربي، وسنتعرف على موعد عرض مسلسل العاصوف من خلال السطور التالية.

تاريخ عرض مسلسل العاصوف

نقلًا عن مصادرنا في MBC، لا يزالُ جَاري تصوير مسلسل العاصوف فِي حلقاته الأخيرة والتي سينتهي التصوير فيها خِلال الأيّام القادمة، حيثُ يجري التصوير في إستوديوهات twofour54 بالإمارات العربية المتحدة تحديدًا في إمارة أبو ظبي.

حيث تم الإعلان عن البدأ في عمليات التصوير قبل نحوِ ستة أشهر من الآن، ويتولى عمليات الإخراد المُخرج السوري المثنى صبح الذي عُرف بأعماله الدرامية المميزة، يضُم المسلسل خمسة أجزاء ويروي المسلسل قصة عائلة تعيش في مدينة الرياض على مدى الخمسة عقود الماضية، راصدًا تحولاتها النفسية والاجتماعية، في نص كتبه الراحل د. عبدالرحمن الوابلي، ولعب بطولته ناصر القصبي إلى جانب ريم عبدالله، عبدالإله السناني، ريماس منصور وحبيب الحبيب، من إنتاج “O3″، الذراع الإنتاجي لمجموعة MBC، بالتعاون مع استوديوهات twofour54.

وسيتم عرض المسلسل السعودي الدرامي العاصوف في شهر شعبان المُقبل كموعد لعرض أول أجزاء المُسلسل السعودي والذي تمّ تحديده من قبل قناة MBC حيثُ سيعرض المسلسل على شاشاتِها، وقد تمّ إختيار هذا الموعد بسبب إزدحام الجدول الدرامي لدى قناة MBC في فترةِ شهر رمضان ممّا اضطرّ القناة إلى تقسيم ما في جعبتها من مسلسلات على باقي الأشهر ليأخُذ المسلسل حقه من المشاهدة بعيدا عن الإزدحام الدرامي في رمضان.

وتُعدّ الدراما الخليجية والسعودية تحديدًا من الأعمال الدرامية التي بدأت تنافس في سوق الدراما العربي من بين مئات المسلسلات والبرامج الأخرى.

المشاهدة من هنا