تراند اليوم : العاب فرايف friv ماريو الشجاع.. العاب بنات العاب friv النينجا المشهورين ( العاب طبخ )

نقدم لكم ضمن متابعتنا اليومية لأحلا العاب فرايف friv و العاب بنات العاب friv سلاحف النينجا المشهورين عالمياً سلاحف النينجا المقاتلين المدافعين عن الخير في كل مكان يتجمعون في مجموعة العاب يحاربون فيها قوى الشر المختلفة وعلى رأسهم شريدر وللقيام بذلك عليهم ان يتحدو كلهم كمجموعة قوية مكونة من ليوناردو ودوناتيلو ومايكل انجيلو ورفاييل والمعلم سبلنتر وهم اصبحو اقوياء عندما سقطت عليهم مادة خطرة حولتهم واعطتهم قواهم الحالية وفي العاب سلاحف النينجا ستقوم بمساعدتهم في هزيمة شريدر ومجموعة الاشرار التي معه دوماً وستقوم بمساعدة كل من ليوناردو ودناتيلو ورفاييل ومايكل انجيلو في القيام بحركاتهم المميزة في العاب سلاحف النينجا والقضاء على الاشرار وعدم ترك اي أثر لهم .

ولدينا لعبة المزرعة السعيدة هي احد الالعاب المشهورة على الفيس بوك في الوطن العربي ومشهورة بين الاطفال خصوصاً وبين من يريدون تقضية وقتهم كأنهم في مزرعتهم الخاصة كالمزرعة السعيدة مثلاً ويقومون بزرع المحاصيل والنباتات التي يعطونها لحيواناتهم التي يشترونها لكي تنتج لهم ما يحتاجون اليه من صوف ووبر وبيض ولبن وفي لعبة المزرعة السعيدة يوجد اصناف متنوعة من البدور المختلفة السعر والوقت للانبات وكيفية الاعتناء بها وايضا في لعبة المزرعة يمكنك بيع ما تنتجه لكي تكسب بعض النقود التي تمكنك من ترقية مزرعتك والقيام بشراء بعض الزينة والبذور الجديدة وايضا بعض الحيوانات الغالية السعر .

ولعبة من سيربح المليون من منا لا يعرف هذا البرنامج التليفزيوني الشهير المسمى بمن سيربح المليون والذي يقدمه الاعلامي الكبير جورج قرداحي والذي يقوم فيه بسؤال المتسابقين عدد معين من الاسألة وعلى كل سؤال يعطيهم نسبة نقود معينة وكلما زادت صعوبة الاسألة ارتفعت قيمة النقود ،ستقوم في لعبة من سيربح المليون بالرد على السؤال المطروح امامك من عدة اسألة واختيار اجابة صحيحة من بين 4 اجابات تقدم لك.

حيث يمكنكم الحصول عل الموقع ولعب العاب فريف مباشرة على الانترنت عبر هذا الرابط من هنـــــا دون تحميل واي مشاكل وتمتع بلعب Friv انت واصدقائك جميعاً انها فعلا احلى تجربة تستطيع ان تخوضها في العاب فرايف.