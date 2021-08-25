تراند اليوم : قصة «أبخل سيدة في العالم» ... ثروتها 100 مليون دولار

المشرق/ وكالات

في 21 نوفمبر 1834، ولدت «هيتي غرين»، السيّدة التى عُرفت فيما بعد بـ «الأبخل» على مستوى العالم، و«ساحرة وول ستريت»، بمدينة «نيو بدفورد»، البريطانية، ومثلما كانت الأجواء في البلدة، باردة في أغلب الأحيان، كعادة المُدن الشمالية، كانت «غرين» هكذا، طفلة لا تُفكر إلا في الحسابات والأموال، حسبْ القصة التى وردت في موقع «biography»، و«investopedia».

عندّما بلغت «غرين» سنتان من العُمر، اضطرت أنّ تنتقل لمنزل جدها للعيش معهُ، نظرًا لمرض والدتها، وعندّما كبرت قليلاً، وبلغت السادسة من العُمر، كانت تقوم بقراءة الوثائق المالية لجدها، ضعيف البصر، وفي الثالثة عشر، تولت حسابات الأسرة البريطانية الثرية، كمّا أقدمت على التقدم إلى مدرسة «بوسطن» آنذاك.

وبعدما توفى والدها، صاحب الثروة الكبيرة، في عام 1864، تمكنّت «غرين» أن ترث منهُ 8 مليون دولار، وهو ما جعلها تستثمره في سندات الحرب الأهلية، آنذاك، ثُم توفيت عمتها، التى كانت تمتلك ثروة بلغت 2 مليون دولار، فيما أوصت بأنّ تذهب تلك الثروة إلى الأعمال الخيرية.

لم تترُك «غرين» أموال عمتها تذهب أدراج الرياح، ورفعت دعوة قضائية لتُشكك في صحة الوصية، وبالفعل استطاعت بعدها أنّ تسترد الأموال، واعتبرت المحكمة أنّ وصية العمة مزورة، فبالتأكيد لن يترك شخص ثري ثروته لتذهب بعيدًا عن أهله وأقاربه.

لم يؤخر حُب تكوين الثروات «غرين» عن حُلم الزواج، ففي عام 1867، تزوجت من تاجر حرير، يُدعى «إدوارد»، وأنجبت منه طفلين، ولكنها في الحقيقة، أجبرته على التنازل عن حقه في الميراث، إذا توفت، حتى لا يجنى ثروتها التى جمعتها في سنوات عمرها.

روى الكثير من الحكايات عن مدى «بخل» السيدة البريطانية، ويقال إنها لم تكن تغسل يديها، وكانت تعيش على تناول فطيرة تكلفتها «سِنتان» فقط، وفي رواية يقال إنها أمضت نصف الليل تبحث على طابع فقدته بقيمة «سِنتين»، كما كانت لا تغسل إلا الأماكن المتسخة من ثيابها لتوفير المياه ومبلغ الصابون.

وكانت «غرين» تنفذ جميع أعمالها التجارية الخاصة، في إحدى مكاتب بنك «سيبورد» الوطني في نيويورك، وسط مجموعة كبيرة من الأمتعة والحقائب المليئة بالوثائق الخاصة بها، وذلك حتى لا تضطر لدفع إيجار مكتب خاص، وذلك بجانب سفرها آلاف الأميال لوحدها، لتحصيل دين من بضع مئات الدولارات، في عصر كانت النساء لا تسافرن إلا بمرافق.

وعندّما تعرض طفلها «نيد» لكسر في ساقه، حاولت «غرين» علاجه في عيادة مجانية للفقراء، ويقول البعض إنها كانت تعالج جروحه بنفسها حتى اضطر الأطباء لبتر ساقه بسبب إصابته بـ «الغرغرينا».

وفي سنة 1916، توفت هيتي غرين، عن عمر ناهز الـ 80 عامًا، في مدينة «نيويورك»، بعد أنّ عاشت أغلب سنوات عمرها في «هوبوكين»، بولاية «نيوجيرسي»، في مساكن للبُسطاء.

بعد وفاتها، دخلت «غرين» موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، تحت شعار «أبخل شخصية في العالم»، بسبب عاداتها وثروتها التى بلغت 100 و200 مليون دولار، أي ما يُعادل 4 مليارات دولار في سنة 2010