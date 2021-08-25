تراند اليوم : فيديو: شاهدوا ماذا طلبت فتاة تحت التخدير من الممرض

المشرق/

طلبت فتاة تحت تأثير التخدير الزواج من الممرض بطريقة لا إرادية ومن دون أن تعي ماذا تفعل، راحت تصرخ بصوت مرتفع "أحبك جداً".

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطاني مقطع الفيديو الذي أظهر الفتاة وهي تقول: "أنا أحبك وعليك أن تحبني أيضاً لأننا سنتزوج في كنيسة صغيرة بلاس فيغاس، وسنكون أفضل ثنائي على الإطلاق لأنك أجمل شاب في العالم".

ليرد عليها الممرض الذي يدعى لوك ووسط ضحك المتواجدين في غرفة المستشفى: "لقد التقينا اليوم كيف تحبينني ستضحكين كثيراً لدى مشاهدة هذا الفيديو".

لم تدرك الشابة معنى حديثه الا انها أكملت حديثها معه ومغازلته لترد عليه من جديد "أنا أعرف لكننا سنتزوج، أنا أعتقد أن علينا الزواج، سنكون أفضل ثنائي على الإطلاق، أنا أحبك".

وأشار الموقع الى ان الشابة تعرضت لكسر في يدها تم على اثره نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.