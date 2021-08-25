تراند اليوم : ملياردير جديد كل خمسة أيام في الصين

بكين - مشرق نيوز

كشف تقرير صدر عن شركة "يو.بي.أس" السويسرية لإدارة الثروات العالمية، ظهور 80 مليارديرًا جديدًا في الصين خلال العام 2016، أي بمعدل ملياردير واحد كل خمسة أيام.

واستحوذت الصين على نحو 75% من أصحاب المليارات في آسيا بزيادة 5% عن العام السابق، بمتوسط ثروة بلغ 3.7 مليارات دولار للملياردير الواحد.

وأظهر التقرير تفوق الصين للمرة الثانية على التوالي في عدد أثريائها على الولايات المتحدة التي شهدت هذا العام انضمام 41 مليارديرًا جديدًا وخروج 36 من القائمة، بنسبة زيادة لم تتجاوز خمسة أفراد في العام.

ووفقًا لقائمة الأثرياء الصينيين التي أصدرتها الشركة، احتل الملياردير الصيني وانغ جيان لين رئيس مجموعة "داليان واندا" -كبرى شركات العقارات في الصين-صدارة القائمة بثروة بلغت 32 مليار دولار.

واحتل مؤسس الشركة التجارية الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" ما يون المركز الثاني بثروة بلغت 25.8 مليار دولار، بينما جاء ثالثًا مؤسس شركة "تينسنت" لخدمات الإنترنت ما هوا تينغ بثروة بلغت 22 مليارا.

ولا يزال مؤسس شركة مايكروسوفت الأميركي بل غيتس يتصدر قائمة الأغنى في العالم بثروة بلغت 90 مليار دولار. ويبتعد غيتس بمقدار 13.5 مليار دولار عن أقرب منافسيه مؤسس شركة الأزياء العالمية "إينديتيكس" الملياردير الإسباني أمانسيو أورتيغا الذي حل ثانيا في القائمة.