تراند اليوم : تركيب أكبر مظلة بالعالم في الحرم المكي لتظليل صحن الطواف

الرياض / وكالات / مشرق نيوز

تواصل المملكة العربية السعودية تطوير كافة امكانياتها لتقديم أفضل خدمة للحجيج وذلك في موسم الحج أو حتى طيلة فترات العام ليظل المعتمرين والحجاج في راحة تامة ولا يشعروا بالتعب أثناء تأدية مناسك الحج والعمرة في كل عام .

ومن ضمن الخدمات التي قامت المملكة العربية بالبدء فيها منذ خمس اعوام هي انشاء مظلات عملاقة تشمل الحرم المكي بالكامل ” صحن الطواف ” و المسجد الحرام من الخارج بمظلات صنعت خصيصا للحرم المكي بواقع ثمان مظلات اربعه داخل صحن الكعبة واربعه خارجها .

وتلك المظلات صنعت في المانيا وتم شحنها إلى المملكة العربية السعودية تزن وزن القاعدة الخاصة بكل مظلة 16 طن اما باقي اجزاء المظلة فيبلغ 60 طن للمظلة الواحدة .

المظلة مزودة بساعة ولوحات استرشاديه وتهوية داخلية لتساعد في الحدة من حرارة الشمس اثناء الطواف حول الكعبة ونقدم لكم من خلال نجوم مصرية لمجموعه من الصور والفيديو الذي يوضح كافة التفاصيل الخاصة بتلك المظلات العملاقة التي ستسالهم بشكل كبير في موسم حج افضل في حالة انجاز تركيبها قبل الحج هذا العام .