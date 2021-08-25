تراند اليوم : القبض على الممثل الكويتي عادل المسلم في قضية ترويج مخدرات

وكالات-الخليج 365:

ساق بيان وزارة الداخلية الكويتية اليوم مفاجأة ثقيلة للوسط الفني الخليجي، حين بث صوراً لعملية القبض على مروج مخدرات وشريكه، حيث أظهرت الصور أن المقبوض عليه هو الممثل والمنتج عادل المسلم وشريكه (عراقي الجنسية) في قضية ضجت معها مواقع التواصل الاجتماعي الذي ظن روادها أن الصور المتناقلة هي لعمل درامي جديد، حتى تم الوثوق من المصدر الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الخبر وتطرقت فيه لبعض التفاصيل، حيث أكدت أنها "ضبطت مواطناً يعد أكبر تاجر لمادة "الكيميكال" المخدرة في البلاد مع شريكه العراقي، إضافة إلى كمية كبيرة من تلك المادة ومواد أخرى لخلطها معها لترويجها في البلاد".

وأضافت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي أن "المتهم اعترف بأن لديه مكتباً يحوي معملاً لخلط وتعبئة مادة "الكيميكال" ومن ثم ترويجها داخل البلاد".

وقال البيان إن المتهم اعترف بعمل طلبيات خارجية من إحدى الدول الأوروبية على أنها مستحضرات تجميل للنساء وهي في الأصل مادة الكيميكال المخدرة كما يقوم بوضع أسماء وهمية على الطلبيات للتمويه.

وكان المسلم قد أثار قبل فترة ضجة واسعة عندما أهدى زوجته البحرينية "المهرة" طائرة خاصة، ثم ظهر في حوار صحافي مع "الراي" قال فيه: "أمتلك طائرة خاصة، وبدأت العمل بها في السفر، ولم أرهن بيتي أو أغسل أموالاً، كما يدعي البعض". كذلك أفصح بأن لديه محطتين للبنزين في أميركا، وأن امتلاك الطائرات أمر سهل، وليس صعباً كما يظن البعض.

يذكر أن آخر أعمال المسلم الذي اتجه للمسرحة في السنوات الأخيرة كانت مسرحية "صرخة الأحباش" التي عرضها للمرة الأولى في 2015.