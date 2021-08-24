تراند اليوم : زوجة عمرو دياب تخرج عن صمتها وترد على صورة ابنتهما كنزي

خرجت زينة عاشور زوجة النجم عمرو دياب عن صمتها بعد صورة ابنتهما كنزي التي نشرتها أمس مع شاب وأثارت بها جدلًا كبيرًا بسبب الوضعية التي ظهروا خلالها.

ونشرت زينة عاشور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة أبنائها وعلقت عليها قائلة: «تذكَّرو أنه ما من شيء مُطلق في هذه الحياة.. وحدها الإنسانية في ضعفها وقوتها تتحكم بمدار حياتنا.. فلا تكنو قاسيين على انفسكم، لأنَّ القسوة المفرطة ستحول بينكم وبين النمو كما يليق بكم».

وأضافت «اعرفو نقاط ضعفكم ونقاط القوة في شخصكم، تمامًا كما تعرفوها في الآخرين، وتقبلو الآخر كما هو وتعاطفوا معه لا تحكموا ولا تتدخلوا في الاخر، الاخر هو انت في موقف ضعفك أو موقف قوتك، عيشو أحرار فان الحرية وجهة نظر خاصة».

وتابعت: «استمعو للصوت الذي يأتيكم من الأعماق واعملوا على تطويره، فقد كبرتم مُحاطين بالحب لذا فأنتم على الدرب الصحيح

أخيرًا، تذكَّرو أن تستمتعو بأيام الدراسة الجامعية إلى أقصى الحدود.. تعلَّمو، استكشفو، ولا تتخلَّو يومًا عن أحلامكم.. والأهم من هذا كله، اشكرو الله دائمًا على الإمكانيات المتاحة لكم.. ولا تنسَو أن تحبَّوني كما أحبكم».