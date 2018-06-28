تراند اليوم : نتائج اليانصيب الوطني اللبناني - Lebanon Lotto الاصدار العادي رقم: 24, 2018-06-28 اليوم الخميس نتائج اليانصيب الوطني اللبناني

نتائج اليانصيب الوطني اللبناني للإصدار العادي الرابع والعشرون لعام 2018،كما هو موعدنا اليوم الخميس من كل أسبوع، يكون لنا متابعة مستمرة ومباشرة لنقل نتيجة اليانصيب الوطني بلبنان، ونشر أرقام البطاقات الرابحة، ويشار إلى أن عملية السحب يقوم ببثها مباشرة التليفزيون اللبناني، فيما يخض نتيجة سحب اليانصيب اليوم 28 يونيو 2018 فقد جاءت النتيجة كما سنوضحها لكم خلال الأسطر التالية.

اليانصيب الوطني اللبناني

اليانصيب اللبناني هو من أشهر ألعاب الحظ في لبنان، وقد شهدت تلك اللعبة مرحلة من الازدهار منذ أن تولت شركة حدرج ممارستها والإشراف عليها، من إصدار وبيع بطاقات اليانصيب.

اليانصيب اللبناني

نتائج سحب اليانصيب اللبناني الإصدار العادي ال 17 لعام 2018

في حال عدم مشاهدتك البث المباشر لعلميات السحب الخاصة باليانصيب اللبناني، ومعرفة أرقام البطاقات الرابحة، يمكن التعرف على أرقام البطاقات الرابحة من خلال الدخول على الرابط المباشر لموقع يانصيب لبنان الوطني من هنا.

أرقام البطاقات الرابحة اليوم في سحب اليانصيب 3 أيار

نتيجة سحب اليانصيب الإصدار الثامن عشر اليوم 17 مايو 2018

نتيجة سحب اليانصيب الإصدار التاسع عشر اليوم 24 مايو 2018

نتائج سحب اليانصيب الإصدار التاسع عشر اليوم 31 مايو 2018

نتائج سحب اليانصيب الإصدار الرابع والعشرون اليوم 28 يونيو 2018

موعد إجراء سحب اليانصيب اللبناني

يتم إجراء عمليات السحب على بطاقات اليانصيب اللبناني في تمام الساعة الخامسة والنصف كل يوم خميس من كل أسبوع،وينقلها التلفزيون اللبناني مباشرة، أما عن وعد السحب القادم فسيكون يوم الخميس القادم الموافق 7 يونيو 2018، حظ سعيد للجميع.