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تراند اليوم : ممثلة دنماركية تنشر صورتها مع طفلتها التي أنجبتها في عمر 54

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كوبنهاغن/ الخليج 365

قامت الممثلة الدنماركية، بريجيت نييلسن، الخميس، بنشر صورة طفلتها التي أنجبتها قبل أيام قليلة فقط، وظهرت الرضيعة في حضن والدتها بالمستشفى.

وأعربت الممثلة البالغة من العمر 54 عاما عن سعادتها بقدوم الابنة بعد انتظار طويل، وقالت إنه لم يحصل أن اجتاحتها مشاعر غامرة كما حصل مؤخرا.

وأنجبت نييلسن ابنتها من زوجها ماتيي ديسي وهو منتج تلفزيوني إيطالي يصغرها بسنوات، إذ يبلغ عمره 39 عاما.

ولم تشر النجمة الأوروبية إلى طريقة الحمل، وما إذا كانت قد لجأت إلى تقنية التلقيح الصناعي بالنظر إلى تقدمها في العمر.

وسبق أن تزوجت نييلسن أربع مرات وأنجبت أربعة أبناء، لكن علاقتها الزوجية الأخيرة لم تثمر مولودا إلا بعد اثني عشر عاما.

محمد يوسف

محمد يوسف

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