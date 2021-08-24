تراند اليوم : كل شىء عن أعراض نقص فيتامين "د" فى الجسم

هناك العديد من الأقاويل حول نقص نسبة فيتامين "د" في الجسم، وحدث في الأيام السابقة لغطا كبيرا جدا عن أهمية ودور فيتامين "د" للجسم، حيث يعانى الكثير من الأشخاص من نقصانه بنسبة كبيرة دون معرفة ذلك.

وحول ذلك تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن فيتامين "د" من أهم الفيتامينات للجسم، حيث إنه يمده بالعديد من العناصر التي يحتاجها الجسم وأهمها الحفاظ على صحة العظام، من الإصابة بالهشاشة، أو القصور، أو ما شابه ذلك.

وللتعرف على أهم الأعراض التي تشير إلي وجود مشكلة أو نقص في فيتامين "د"، علي قرائه الأسطر القادمة، والتي تقدمها أخصائية التغذية العلاجية، مشيرة إلى أن ألالم المفاصل من أهم أو الأكثر شيوعا بين الأشخاص المصابون بنقصان في فيتامين "د".

وأضافت علا محمد، أن سهولة تعرض العظام للكسور من أهم الأشياء التي تؤكد أنك مصاب بنقصان في فيتامين "د"، ويضاعف ذلك الرغبة في النوم دائما والشعور بالكسل الدائم وعدم القدرة علي الحركة.

كما أوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن تساقط الشعر وضعفه من علامات نقصان فيتامين "د" في الجسم، وكثر إفراز العرق في الجسم والتعرق بشكل دائم، والشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

وأشارت علا محمد، علي أن الشعور بالإكتئاب والرغبة في الجلوس وحيدا مصاحب ذلك الشعور بالإنفعال الزائد، وعدم السيطرة علي ردة الفعل.

وأخيرا نصحت أخصائية التغذية العلاجية، الأشخاص المصابون بنقص في فيتايمن "د"د، بضرورة تناول أقاص تحتوي على الفيتامين، وأيضا الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، كالأسماك والبيض وعليك التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي.