تراند اليوم : بشرى لـ«مرضى السكر».. ابتكار أول كبسولات أنسولين عبر الفم

دراسات وأبحاث بدأت منذ سنوات طويلة، بهدف الوصول لطريقة يستطيع من خلالها مرضى السكر تناول الأنسولين عبر الفم، دون اللجوء للحقن، وهى المحاولات التى باءت بالفشل بسبب تعرض الأنسولين لإفرازات المعدة والإنزيمات التى تهضم البروتينات، وبالتالى تحلل جزيئاته قبل أن يتم امتصاصه فى الأمعاء ويؤدى هدفه المطلوب.

وابتكر أطباء من كاليفورنيا وبوسطن أول كبسولات للأنسولين يمكنها البقاء دون تغيير خلال رحلتها عبر المعدة، لتعطى الجسم الكمية اللازمة من الأنسولين، وقال باحثون إن الدراسات التى أجريت على الفئران أظهرت وجود نوع جديد من حبوب الأنسولين قد تساعد فى تجنب ملايين المصابين بالسكرى الحقن اليومى.

الحبة التجريبية المذكورة، وفقا للأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية، تحمل الأنسولين فى سائل مغلق داخل طلاء يقاوم الانهيار الحمضى فى المعدة، يذوب هذا الطلاء عندما يصل إلى البيئة القلوية للأمعاء الدقيقة، ما يسمح للسائل الذى يحمل الأنسولين بالإفراج عنه.

سمير ميتراغوردى، من جامعة هارفارد الأمريكية، ومسؤول فريق البحث الذى طور الكبسولات، قال: «إذا تناولنا الأنسولين عن طريق الفم فعلى جزيئاته التغلب على عقبات عديدة قبل الوصول إلى الدم، وابتكرنا ما يشبه سكينا سويسرية، فيها كل الأدوات اللازمة لحماية الأنسولين من جميع العوائق التى تواجهه».

وأكد كبير الباحثين أن الاختبارات على الفئران كشفت أن مادة تدعى «السائل الأيونى» (خليط من أملاح لا تحتوى على الماء) تساعد الأنسولين على اختراق الحاجز بين الأمعاء والأوعية الدموية، ويستمر مفعول الكبسولة مدة 12 ساعة، ويمكن تخزينها لمدة شهرين فى درجة حرارة الغرفة. ويأمل الفريق العلمى فى أن يجتاز ابتكاره جميع الاختبارات السريرية خلال فترة قصيرة، ليطرح بعدها فى الصيدليات، فيما لم يذكر الباحثون الوقت الذى قد يتم استغراقه قبل إجراء التجارب على البشر، وإن كان من المرجح أن يكون خلال سنوات، مؤكدين أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات على الحيوانات، إلى جانب المزيد من الأبحاث حول أى تأثيرات سمية محتملة للاستخدام طويل المدى.

من جانبه، قال الدكتور صلاح الغزالى حرب، أستاذ السكر والغدد بجامعة القاهرة، رئيس اللجنة القومية للسكر، لـ«المصرى اليوم»، إن شركات الدواء تتسابق فيما بينها منذ سنوات طويلة للوصول لهذا الحلم، مشيرا إلى أن الدراسات الآن فى المرحلة الثانية، والتى ستطبق على الإنسان فى نهايتها، متوقعًا أن يتم الوصول لهذا العلاج فور انتهاء التجارب والأبحاث فى فترة من 4 إلى 5 سنوات على الأكثر.