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تراند اليوم : كريم فهمي يكشف تفاصيل "القبلة" التي أثارت الجدل بين متابعيه

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نشر النجم كريم فهمي على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، صورة مع زوجته وهو يقبلها في المدرجات أثناء مباراة المنتخب المصري مع المنتخب السعودي في كأس العالم .

وعلق كريم فهمي على الصورة " لكل الناس اللي بتقول الصورة ديه بعد هزيمة المنتخب و مصدقين نفسهم , الصورة ديه قبل بداية المباراة بساعة كاملة وكان عندنا أمل في المكسب ، أنا زهقت من التبرير و حسبي الله و نعم الوكيل في اي حد عايز يشوه صورة اي حد.

جدير بالذكر أن الصورة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التعليق على الصورة بأنها بعد المباراة وبعد الهزيمة من مما سبب الهجوم على الفنان كريم فهمي .
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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