تراند اليوم : شاهد بالفيديو .. ميشال حايك تنبأ بانفجار مرفأ بيروت .. فماذا قال؟

بيروت - الخليج 365

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو للفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك توقع فيه انفجار مرفأ بيروت.

وقال حايك في مقطع الفيديو الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي: "جمر تحت رماد وأم المعارك بمرفأ بيروت".

وأرفقت الصفحة المنسوبة لـ"ميشال حايك" مقطع الفيديو بتعليق كُتب فيه: "أكثر مرة بحزن لما بتصدق توقعات.. يحمي الله لبنان".

كما أعادت قناة MTV اللبنانية، بعد الانفجار، نشر جزء من لقائها مع ميشال حايك حول توقعاته، قال فيه: "جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت"، فيما ربطه بعض المعلقين بأنه كان يتنبأ بالانفجار الذي وقع في المرفأ.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل 100 شخصا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

وأوضحت التقديرات الأولية أن أحد مستودعات المرفأ كان يحوى "مواد شديدة التفجير".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث.