تراند اليوم : النتائج الامتحانية | وزارة التربية نتائج التاسع في سوريا 2020 حسب الاسم

تستعد وزارة التربية والتعليم السورية لاعلان نتائج امتحانات الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام 2020 في جميع المراحل التعليمة ، حيث يتسائل الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد صدور واعلان نتائج التاسع الاساسي في سوريا للعام 2020 .

وزارة التربية السورية أكدت أن نتائج امتحانات التاسع الاساسي 2020 سيتم الاعلان عنها فور انتهاء امتحانات التاسع والإعدادية الشرعية سوريا 2020 ، حيث سيتم تحديد موعد بدء لجان الكنترول وعمليات التصحيح في جميع المواد، وفور إعتماد نتائج التاسع 2020 سوريا سيتم رفعها عبر بوابة النتائج الامتحانية سوريا وسيتم الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الصف التاسع والإعدادية الشرعية 2020 بالاسم ورقم الإكتتاب.

رابط نتائج امتحانات التاسع فى سوريا 2020 ، لكافة محافظات دمشق حلب ريف دمشق القنطيرة درعا حمص طرطوس اللاذقية حماة ادلب الرقة دير الزور الحسكة، من خلال البوابة الالكترونية لوزارة التربية السورية برقم الاكتتاب من خلال ( الرابط التالي ) .