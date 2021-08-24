تراند اليوم : ما هو افضل وأسوء وقت لممارسة الرياضة في رمضان ؟!

المداومة على ممارسة الرياضة من أهم العوامل التي تؤدي الى نجاحها، في سبيل ذلك يجب على الرياضي أينما كان تحدي الظروف لممارسة الرياضة ، حتى في شهر رمضان المبارك ، تجد الكثير من الرياضيين يعزفون عن ممارسة الرياضة في هذا الشهر الكريم، بحجة الصيام طيلة نهار رمضان، خلال المقال التالي ننشر لكم أوقات المفضلة والمناسبة للمارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك، وأسوء الاوقات أيضا للممارسة الرياضة في رمضان.

كيف يمكن ممارسة التمارين الرياضية في نهار رمضان، الذي تصل أوقات الصيام فيه إلى ما يقترب من 15 ساعة يوميًا، مع الحرارة الشديدة والجوع والعطش، يصبح، من الصعوبة بمكان ممارسة الرياضة في مثل تلك الظروف، ولكن القرار الأصعب هو عدم ممارسة الرياضة لمدة شهر كامل، بحجة الصيام والعطش.

والآن كيف نعالج تلك المشكلة؟

هناك بعض النقاط والعناصر، التي يجب أن نضعها في الحسبان قبل الإجابة عن ذلك السؤال:ـ

أولًا، يجب أن نؤكد أن الرياضة، ليست مجرد تمارين عضلية، تمارسها في الصالة الرياضية، ولكنها أسلوب حياة يجب أن نعيشه، فمثلا يجب أن نمارس الرياضة من خلال المشي أثناء الذهاب للعمل صباحا، كلما أمكن ذلك.

ثانيًا، يجب أن نعلم أن هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء ممارسة التمارين في الصيام وهي:ـ

1) العمر والحالة الصحية العامة للشخص.

2) توقيت ممارسة الرياضة المعتاد قبل رمضان، هل هو في الصباح أم في المساء؟

3) الهدف من ممارسة الرياضة، هل مجرد الحفاظ على اللياقة، أم بناء العضلات، أم خفض الوزن؟

4) نوع الرياضة، هل هي تمارين منفصلة أم لعبة رياضية كاملة؟

5) مكان ممارسة التمارين، هل هو مكان مغلق و مكيف، أم مكان مفتوح معرض للشمس بشكل مباشر؟

ثالثًا: رأي العلم في ممارسة التمارين الرياضية اثناء الصيام

وجدت الدراسات الرياضية، أن الرياضيين المحترفين والمعتادين على حمل تدريبي عالي، يمكنهم التدريب مع الصيام دون أي تأثير على مستوى أدائهم العضلي، أما بالنسبة للأشخاص العاديين فيختلفحسب الحالة الصحية العامة ومعدل ممارسة الرياضة قبل رمضان، ولكن في الغالب القدرة على ممارسة الرياضة خلال الصيام تنخفض تدريجيًا.

والآن إلى إجابة السؤال.. متى يمكن ممارسة الرياضة في رمضان؟

لا توجد إجابة محددة لذلك السؤال ولكن هناك بعض الأمور الهامة التي يجب أن تضع في حسبانها:ـ

1) تجنب أوقات الظهيرة وسطوع الشمس نهائيًا عند ممارسة ألعاب في أماكن مفتوحة، حتى لا تفقد مزيد من المياه من خلال العرق.

2) وقت ممارسة الرياضة يختلف إذا ما كنت تمارسها من أجل اللياقة العامة أو فقدان الوزن أو بناء العضلات.

3) ممارسة الرياضة أثناء الصيام يكون قبل المغرب مباشرة.

4) يجب أن لا تزيد مدة التمارين عن ساعة على الأكثر.

5) الوقت المناسب قبل بدأ الرياضة بعد الإفطار يتراوح بين 2-4 ساعات وفقًا لحجم الوجبات التي تناولتها.

6) عند ممارسة الرياضة بعد الإفطار يتم تعويض السوائل في أثناء ممارسة الرياضة بتناول 100-200 مللي من السوائل كل 15 دقيقة.

7) بعد الإفطار فالمياه مناسبة لتعويض السوائل في بداية ممارسة الرياضة، أما بعد مرور 60 دقيقة يصبح ضروري تعويض السوائل بعصائر.

والآن إلى جدول بسيط يوضح لك كيفية ممارسة الرياضة أثناء الصيام، بمواعيد محددة:ـ

1) المشي بعد الفجر مباشرة لمدة ما بين 30-45 دقيقة.

2) ممارسة الرياضة قبل الإفطار بساعة في حدود 60 دقيقة قبل الإفطار، وهي وسيلة مناسبة لمن يرغبون في فقدان الوزن.

3) ممارسة الرياضة بعد الإفطار بثلاث ساعات، حيث يكون الجسم قد استعاد توازنه لبناء العضلات مع تناول كميات مناسبة من الأغذية و المكملات التي تساعدهم على تحقيق هدفهم بشكل صحي.

في المقابل فإن أسوأ فترات ممارسة الرياضة في رمضان تكون بعد الإفطار مباشرة أو بعد الإفطار بفترة قصيرة حيث يكون معظم الدم والغذاء والاكسجين متجهًا إلى المعدة والجهاز الهضمي لإتمام عملية الهضم، من ثم فلا يوجد أي استفادة مباشرة من تلك التمارين الرياضية.