تراند اليوم : موعد ليلة القدر رمضان 2018 توقيت ليلة القدر

إجتهد المُسلمون على مر التاريخ في تحديد موعد ليلة القدر من أجل نيل ثوابها والفوز بأجرها، فهي ليلة أقسم بها الله سُبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأنها خَيرٌ من ألف شهر، تُصادف ليلة القدر في أغلب المواسم السابع والعشرين من شهر رمضان المُبارك، وفي هذه الليلة المُباركة يجتمع المُسلمون في المساجد بالآلاف، حيث تمتلأ عن بكرة أبيها، ويتسابق كُل منهم على قيامها بصدق ونية وتقرب لله عز وجل، وفي هذه الليلة يتلو أئمة المساجد آيات عطرة من الذكر الحكيم تستمر لوقت طويل، وخلال تأديتها يتفاعل المُصلون مع تلاوة الإمام، ويذرفون الدموع، كذلك في الدعاء الذي يَطول به الإمام، حيث يقف وقتاً طويلاً وهو يرجو ويدعو الله عز وجل.

ليلة القدر مليئة بالنفحات الإيمانية، وفيها يدعو المُسلم ربه خير الدعاء، ويقف بين يديه راجياً منه أن يَستجيب دعواته، ففيها تكون أبواب السماء مفتوحة، وفيها تنزل الملائكة على العباد، ولأهمية ليلة القدر بالنسبة للمسلمون، تعكف القنوات والشاشات الفضائية على نقلها عبر البث المُباشر، ليعكسوا للعالم كم هو الإسلام جميل، وكم يُحب المُسلمون ربهم، ويرتبطون به، في هذا مجلة نُقدم موعد ليلة القدر في رمضان 2018.

موعد وتاريخ ليلة القدر في رمضان 2018

حسب دائرة الأرصاد الفلكية والبحثية، ووزارات الأوقاف والشؤون الديينية في البلاد العربية، فإن ليلة القدر تُصادف في أغلب المواسم ليلة السابع والشعرين من رمضان، لكن لا يوجد دليل على حلولها في يوم من الأيام، لكنها تُصادف أحد أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المُبارك، لذا يحرص المسلمون في بقاع الدُنيا على قيام العشر الأواخر، والملايين منهم يعكفونهم في المساجد حرصاً منهم على عدم ضياع أجر وثواب ليلة القدر، رزقنا الله وإياكم أجرها وثوابها.

صور صلاة ليلة القدر

ليلة القدر لها مظاهر إيمانية تعكس مدى سماحة الإسلام، وكم هو دينٌ عظيم، حيث يتفاعل معها المسلمون في كل الدنيا خلال النهار الذي يُصادف ليلة قيامها، لذا يدعوا المسلمون إلى قيامها من خلال نشر صور تأديتها في المساجد وتفاعل المُسلمون معها، وكم الأعداد الهائلة التي تؤديها .