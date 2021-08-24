تراند اليوم : دعاء تحري ليلة القدر 2018 كامل

دعاء تحري ليلة القدر 2018، تعد ليلة القدر أحد أعظم الأيام المباركة التي تهل علينا في شهر رمضان المبارك، وهي من الليالي العظيمة التي أخصها الله عز وجل لعامة المسلمين، حيث ينزل الملائكة بهذه الليلة لترافق المصلين، وتوصل الرسالة من العبد الي الله تبارك وتعالي، فالعبد في هذه الأيام المباركة يستغل كل ثانية منها لكسب المزيد والمزيد من الأجر والثواب، بالإضافة الي أننا سوف نقدم لكم في هذا مجلة تشكيلة من أعظم الأدعية الإسلامية التي يتم تبادلها ومشاركتها بين الأشخاص، والتي تختص هذه الأدعية بليلة القدر، كما ويسرنا أن نهديكم أطيب الأمنيات والتهاني والتبريكات بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

دعاء ليلة القدر مكتوب 2018

يشرع العديد من الأشخاص حول العالم، بتبادل الأدعية الإسلامية التي تعبر عن أهمية وعظمة شهر رمضان المبارك، بالإضافة الي أن شهر رمضان أحد أعظم الأشهر الميلادية التي يصوم خلاله عامة المسلمين.

اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفاً بعبادك الصالحين، إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللّهم ارزقنا عملاً صالحاً يُقرّبنا إلى رحمتك، ولساناً ذاكراً شاكراً لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوباً سليمة، ونفوساً مطمئنة، اللّهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب، إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر الأمن أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

يا رب ارزق أمي وأبي فرحاً لا ينتهي، وسعادة تنسيهم هموم الدنيا ومشاكلها، وارزقهم صحة في البدن وراحة في القلب وصفاء في الذهن

اللّهم اغفر لي ولوالدي ولمن احسن إلي، اللّهم سهل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرنا ويرضيك.

اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين، اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر، اللّهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك، اللّهم إن ضاقت الأحوال يوماً أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

دعاء ليلة القدر السديس مكتوب

يوجد الكثير من الأدعية الإسلامية التي يتم مشاركتها عبر مختلف أشكال التواصل الاجتماعية، وهذه الأدعية الإسلامية يستمتع الله عز وجل علي عباده عند تبادلهم إياها.