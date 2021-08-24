تراند اليوم : دعاء مستجاب لليلة القدر 2018 ادعية ليلة القدر مكتوبة للمعتكفين

دعاء مستجاب لليلة القدر 2018، أدعية ليلة القدر مكتوبة قصيرة سنوردها لكم تالي الفقرات، حيثُ الكثير منكم يسعى ويبحث عن أي من النصوص التي تمّ التوصل إليها من الكتب التي كُتبت في الشريعة والفقه، وكان فيها الكثير من الأدعية التي كانت أدعية لأنبياء ولأناس صالحين، دعوا الله بها وما كان منه جلّ وعلا إلا أن استجاب لهم ولدعائهم وقضا حوائجهم، ومن المعروف أنّ هناك أيام وليالي أخصّها الله تعالى بالفضل الكبير عن غيرها، ويُستحب أن ندعوه بها، أثناء قيامنا وصلاتنا وقنوتنا، ومن هذه الليالي هي ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، فيها يتضاعف الأجر، وتتنزل الملائكة ويستجيب الله لتوبة عباده ولدعائهم، الدعاء الذي هو مُخّ العبادة كما قال السلف الصالح نقلًا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلّم، لذلك بحثنا لكم في الكتب الدينية عن دعاء مستجاب لليلة القدر، وعن أدعية ليلة القدر مكتوبة لتتمكّنوا من الدعاء والقنوت لله تعالى، فقد قال تعالى: “وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانِ”، فاختاروا من بين الأدعية التالية ما تُريدون.

دعاء مستجاب لليلة القدر

بعد أن اطّعلنا على الكثير من الادعية، وجدنا أنّ هناك دعاء مستجاب لليلة القدر، دعاء يُستحب الدعاء به من بين الكثير من الادعية التي وردت في الكتب الدينية والشرعية، وهذا هو دعاء مستجاب لليلة القدر 2018 المقصود.

اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وفيك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.

اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على ما يسرت لنا من إتمام القرآن، والتوفيق للصيام والقيام، لك الحمد كثيراً كما تنعم كثيراً، ولك الشكر كثيراً كما تجزل كثيراً، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة.

ادعية ليلة القدر مكتوبة

هنا اخترنا لكم مجموعة من الأدعية التي من الممكن أن تدعوا بها الله تعالى وأنتم مُيقنين الاجابة، فيجب أن تكونوا على يقين بانّ الله تعالى قريب مُجيب الدعوات.