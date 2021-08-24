تراند اليوم : الحلقة 121 قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 121مترجم ارطغرل 121 موقع النور

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وفي أحداث الحلقة الأخيرة يفتح المغول أبواب الحرب على الاناضول ويغلون اتفاقية الصلح مع الدولة السلوجقية.

وتولي إبن الخان اوغادي مقاليد الحكم بعد والده وأعلن الحرب على الدولة السلوجقية وأمر قائد جيشه نويان باعداد الخطط العسكرية لبدء الحملة على الاتراك وضرب مصالحهم في شتى بقاع الأرض, واختار نويان أن تكون العركة قرب جبل الاقرع ، بهدف محاصرة جيش غياث الدين وكسره.

وفيما كان غياث الدين كيخسرو يستعد لخطر المغول القادم من خارج الحدود، تتعرض سلطته إلى خطر كبير من الداخل عبر ما يعرف بتمرد الباباي. ويقود هذا التمرد رجل دين يدعى بابا عشق وهو ذو شخصية أثرت وسط تركمان الأناضول، ويلعب رجال الدين دور مهم في تحويل قسم كبير من سكان الأناضول إلى الإسلام،وقد حاولت الطبقة السلجوقية العسكرية الحيلولة دون غزو القبائل التركية للمناطق التي يسكنها المزارعين ومضايقة الدول المسيحية المجاورة، مما دفع التركمان إلى الأراضي الهامشية والمناطق الجبلية ومعظمها على الحدود.

ويكون بابا عشق واحداً من الزعماء الدينيين، لكن خلافا لأسلافه، لم يكن تأثيره محدوداً على مجموعات صغيرة من القبائل، وتصل سلطة بابا عشق للأغلبية الساحقة لسكان التركمان في الاناضول. فيبدأت الثورة في المناطق الحدودية النائية في مناطق شرق جبال طوروس، وسرعان ما انتشرت بسرعة شمالا في منطقة أماسيا. ويدمر جيش السلاجقة في مالطية وأماسيا. وينتشر التمرد في قلب الأناضول في مدن كايسيري وسبسطية وتوكات والتي تصبح تحت سيطرة بابا عشق وتدعمه. وعلى الرغم من مقتل بابا عشق إلى أن التركمان يتابعون تمردهم ضد سلطة السلاجقة.