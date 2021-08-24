تراند اليوم : توبيكات واتس اب ليلة القدر 2018 حالات واتس اب ليلة القدر

توبيكات واتس اب ليلة القدر 2018 حالات واتس اب ليلة القدر، لقد أنعم الله سبحانه و تعالى علينا في شهر رمضان المبارك بأن جعل به الفرصة في الحصول على المغفرة و الفوز في الجنة التي عرضها السماوات و الأرض، ففي شهر رمضان المبارك اتاح الله سبحانه و تعالى الفرصة أمامنا في الحصول على التوبة و المغفرة من خلال الطاعات و العبادات التي يكون أجرها مضاعف في هذا الشهر الكريم و من خلال شهر رمضان المبارك فإن الطاعات التي تشمل الصيام و الصلاة و قراءة القرآن الكريم من العبادات التي نحصل من خلالها على الأجر المضاعف، و ايضاً من أهم الطاعات و العبادات التي يجب علينا الاهتمام بها هي صلاة التراويح و قيام الليل و ذلك في سبيل الفوز في الفرصة في الحصول على المغفرة من الله سبحانه و تعالى، ففي العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك تكون ليلة القد و هي من الليالي المباركة التي يكون بها الأجر مضاعفا و تكون خيرة الليالي لأن القرآن الكريم أنزل في هذه الليلة المباركة، فليلة القدر خير من ألف شهر بالأجر و الثواب كما ذكر الله سبحانه و تعالى في كتابه الكريم

اجمل حالات عن ليلة القدر للواتس اب 2018

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