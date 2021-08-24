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تراند اليوم : توبيكات واتس اب ليلة القدر 2018 حالات واتس اب ليلة القدر

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توبيكات واتس اب ليلة القدر 2018 حالات واتس اب ليلة القدر، لقد أنعم الله سبحانه و تعالى علينا في شهر رمضان المبارك بأن جعل به الفرصة في الحصول على المغفرة و الفوز في الجنة التي عرضها السماوات و الأرض، ففي شهر رمضان المبارك اتاح الله سبحانه و تعالى الفرصة أمامنا في الحصول على التوبة و المغفرة من خلال الطاعات و العبادات التي يكون أجرها مضاعف في هذا الشهر الكريم و من خلال شهر رمضان المبارك فإن الطاعات التي تشمل الصيام و الصلاة و قراءة القرآن الكريم من العبادات التي نحصل من خلالها على الأجر المضاعف، و ايضاً من أهم الطاعات و العبادات التي يجب علينا الاهتمام بها هي صلاة التراويح و قيام الليل و ذلك في سبيل الفوز في الفرصة في الحصول على المغفرة من الله سبحانه و تعالى، ففي العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك تكون ليلة القد و هي من الليالي المباركة التي يكون بها الأجر مضاعفا و تكون خيرة الليالي لأن القرآن الكريم أنزل في هذه الليلة المباركة، فليلة القدر خير من ألف شهر بالأجر و الثواب كما ذكر الله سبحانه و تعالى في كتابه الكريم

اجمل حالات عن ليلة القدر للواتس اب 2018

نوفر لكم من خلال موقعنا المميز مجموعة من الكلمات و العبارات المميزة التي تشكل توبيكات واتس اب و التي تخص ليلة القدر.

  • عشرون ماضية وعشرة باقية فأكثر من الخير في الباقية لتدرك ما فاتك في الماضية . دعواتك
  • هبت ريح الجنان ودنت عطايا الرحمن … فشمر فهذا موسم العتق من النيران
  • بلغك الله الشهر و شرف الأمة بالنصر و أكرمك بليلة القدر و أسعدك مدي الدهر .
  • لن أبارك لكم بطلة الشهر وحسب بل أسأل المولي أن يبلغني وإياكم ليلة القدر
  • بلغك الله شهر رمضان وفتح لك أبواب الرضوان
  • وأغلقت أبواب النيران وأكرمك الله بليلة القدر وأسعدك مدي الدهر
  • أني أحبكم في الله : فلا تحرمونا من صادق دعائكم في هذه الليالي المباركة
  • الحمد لله الذي أوصلنا إلى محطة رمضان للتزود منها بالوقود الإيماني
  • فلنغتنم هذه الفرصة حتى نصل إلى خط النهاية
  • جعلنا الله واياكم من عتقاء الشهر الكريم وزوجنا واياكم من احلى الحريم
  • اللهم اختم لأحبتي رمضان بالعتق من النيران
  • أوشك موسم الخير على الرحيل على الانقضاء فليكن خير أعمالنا ختامها
  • عشر ليالي الرحمة مرن مسرعات وعشر ليالي المغفرة هاهن آتيات وتليهن عشر ليال من النارمعتقات . يارب اجعلني ومن احبهم فيك ممن رحمتهم وغفرت لهم ومن النار اعتقهم .. آمين يا ارحم الراحميين
  • اللهم اجعل احبتي ممن شملتهم برحمتك في عشر مضت وممن تشملهم بمغفرتك
  • في عشر أتت وبلغهم عتقك من النار في عشر بقت
  • نسأل الله الكريم قبل رحيل الساعات الأخيرة من رمضان
  • أن يجعلنا وإياكم ممن تقبل منهم وتجاوز عن سيئاتهم وأعتقهم من النار
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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