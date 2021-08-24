تراند اليوم : توبيكات واتس اب ليلة القدر 2018 حالات واتس اب ليلة القدر

توبيكات واتس اب ليلة القدر 2018 حالات واتس اب ليلة القدر، لقد أنعم الله سبحانه و تعالى علينا في شهر رمضان المبارك بأن جعل به الفرصة في الحصول على المغفرة و الفوز في الجنة التي عرضها السماوات و الأرض، ففي شهر رمضان المبارك اتاح الله سبحانه و تعالى الفرصة أمامنا في الحصول على التوبة و المغفرة من خلال الطاعات و العبادات التي يكون أجرها مضاعف في هذا الشهر الكريم و من خلال شهر رمضان المبارك فإن الطاعات التي تشمل الصيام و الصلاة و قراءة القرآن الكريم من العبادات التي نحصل من خلالها على الأجر المضاعف، و ايضاً من أهم الطاعات و العبادات التي يجب علينا الاهتمام بها هي صلاة التراويح و قيام الليل و ذلك في سبيل الفوز في الفرصة في الحصول على المغفرة من الله سبحانه و تعالى، ففي العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك تكون ليلة القد و هي من الليالي المباركة التي يكون بها الأجر مضاعفا و تكون خيرة الليالي لأن القرآن الكريم أنزل في هذه الليلة المباركة، فليلة القدر خير من ألف شهر بالأجر و الثواب كما ذكر الله سبحانه و تعالى في كتابه الكريم
اجمل حالات عن ليلة القدر للواتس اب 2018
نوفر لكم من خلال موقعنا المميز مجموعة من الكلمات و العبارات المميزة التي تشكل توبيكات واتس اب و التي تخص ليلة القدر.
- عشرون ماضية وعشرة باقية فأكثر من الخير في الباقية لتدرك ما فاتك في الماضية . دعواتك
- هبت ريح الجنان ودنت عطايا الرحمن … فشمر فهذا موسم العتق من النيران
- بلغك الله الشهر و شرف الأمة بالنصر و أكرمك بليلة القدر و أسعدك مدي الدهر .
- لن أبارك لكم بطلة الشهر وحسب بل أسأل المولي أن يبلغني وإياكم ليلة القدر
- بلغك الله شهر رمضان وفتح لك أبواب الرضوان
- وأغلقت أبواب النيران وأكرمك الله بليلة القدر وأسعدك مدي الدهر
- أني أحبكم في الله : فلا تحرمونا من صادق دعائكم في هذه الليالي المباركة
- الحمد لله الذي أوصلنا إلى محطة رمضان للتزود منها بالوقود الإيماني
- فلنغتنم هذه الفرصة حتى نصل إلى خط النهاية
- جعلنا الله واياكم من عتقاء الشهر الكريم وزوجنا واياكم من احلى الحريم
- اللهم اختم لأحبتي رمضان بالعتق من النيران
- أوشك موسم الخير على الرحيل على الانقضاء فليكن خير أعمالنا ختامها
- عشر ليالي الرحمة مرن مسرعات وعشر ليالي المغفرة هاهن آتيات وتليهن عشر ليال من النارمعتقات . يارب اجعلني ومن احبهم فيك ممن رحمتهم وغفرت لهم ومن النار اعتقهم .. آمين يا ارحم الراحميين
- اللهم اجعل احبتي ممن شملتهم برحمتك في عشر مضت وممن تشملهم بمغفرتك
- في عشر أتت وبلغهم عتقك من النار في عشر بقت
- نسأل الله الكريم قبل رحيل الساعات الأخيرة من رمضان
- أن يجعلنا وإياكم ممن تقبل منهم وتجاوز عن سيئاتهم وأعتقهم من النار