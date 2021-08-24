تراند اليوم : هل يجوز قراءة القران اثناء الدورة الشهرية بدون لمس المصحف ؟!

تعتبر أيام رمضان من أكثر الأيام التي تشهد خلالها تلاوة وذكر لله من قراءة القرآن والعديد من العبادات التي يتم التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالي في هذا الشهر المبارك، حيث يتسائل عدد كبير من النساء عن الحكم الشرعي في قراءة القران اثناء الدورة الشهرية بدون لمس المصحف.



قراءة القرآن الكريم أثناء الدورة الشهرية فيه عدة آراء ، هناك رأي يقول إن المرأة الحائض لا مانع لها من لمس المصحف دون عازل؛ لاعتماده على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن لا ينجس».

أي أن المؤمن ليس نجساً، وهنا بالنسبة لك أختي السائلة الحيض ليس نجساً، فالنجاسة هنا حكمية أي تترتب عليها أحكام وهي أنك لا تصلين، ولا تصومين، لكن لا مانع لك في أن تمسكي المصحف.

وهناك فريق آخر يرفض ويقول لا يجوز للحائض أن تلمس المصحف؛ انطلاقاً من مفهوم الآية الكريمة «لا يمسه إلا المطهرون». بينما هناك رأي ثالث للإمام مالك يؤكد أنه يجوز للمعلمة والمتعلمة الحائض أن تلمس كلتاهما وتمسكا المصحف، ولكن متى انقطع الحيض حرام عليهما إمساك المصحف حتى تطهرا.