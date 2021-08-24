تراند اليوم : سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم

هناك الكثير من الأسئلة التي تحوم حول ليلة القدر، ولعل سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم واحد من كوكبة الاسئلة التي يتم طرحها على الشيوخ والمفتين والعلماء كذلك على الحد سواء، وهذا هو الامر الملاحظ من كل عام، ولا يسعنا ها هنا في هذا اليوم بالذات ومع دخول الأيام العشر الاخيرة من شهر رمضان علينا إلا ان نقدم كامل التفاصيل لكل ما يخص السؤال سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم وما يحوم حوله من تفاصيل اخرى هي بالأساس ما نهتم به ونتفاعل، وفيما يلي نكشف النقاب عن سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم كما ورد لنا في كتب التاريخ والدين.

اسباب سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم

هناك اختلاف بسيط في سبب التسمية لهذه الليلة بليلة القدر، ونذكر عدة محطات لربما هي السبب في تسمية هذه الليلة بليلة القدر.