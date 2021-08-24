تراند اليوم : رائحة البول إنذار مبكر لمرض ألزهايمر

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن رائحة معينة فى بول الإنسان يمكن أن تظهر احتمالات إصابته بـ"ألزهايمر" من عدمه.

وقال القائمون على الدراسة إن رائحة مميزة تظهر فى البول مباشرة قبل حدوث تغييرات فى المخ نتيجة للخرف الذى يعد ألزهايمر أحد أكثر أشكاله شيوعا بين كبار السن.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أن تحديد هذه العلامة المميزة للإصابة بـ"ألزهايمر" يمكن أن يساعد الأطباء فى تشخيص المرض قبل تدهور المخ بالكامل، كما أن هذا الأمر قد يمهد الطريق أيضا أمام تطوير أدوية جديدة تبطىء تطور المرض.

وأضاف الباحثون أن دراستهم قدمت أدلة على أن تغيرا فى رائحة البول قد يكون دليلا على بدء تغير صفات المخ بسبب الإصابة بـ"ألزهايمر" الذى يؤثر على نحو 5.1 مليون أمريكى فوق سن ال65.

ولفت الباحثون إلى أنه رغم عدم القدرة حتى الآن على وقف تطور هذا المرض، فإن تشخيصا دقيقا ومبكرا له قد يمنح المرضى مساحة للتخطيط للمستقبل والتكيف مع الأعراض.