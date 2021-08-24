تراند اليوم : الطعام غير الصحى بيوم واحد يؤثر سلبا على نمط ونوعية النوم

يعد النظام الغذائى أحد أهم الأسلحة التى تحافظ على صحة الإنسان مما يؤثر على مخاطر إصابتنا بالسمنة وأمراض القلب والعديد من الأمراض الأخيرة, إلا أن أحدث الأبحاث الطبية تشير إلى أن ما نأكله يؤثر بصورة كبيرة على أنماط النوم ونوعيتها.

وأوضحت الدراسة التى نشرت فى مجلة طب النوم السريرى أن تناول الأطعمة منخفضة الألياف ولكنها ذات نسبة عالية من الدهون المشبعة قد تؤدى إلى انخفاض مدة نوم.

إضافة إلى ذلك فإن الباحثين وجدوا أن تناول الأطعمة التى تحتوى على السكر مرتبطة أكثر اضطرابات النوم بما فى ذلك الباحث الفرنسى مارى بيير سانت أونج ” الباحث فى معهد التغذية البشرية فى مركز كولومبيا الطبى الجامعى فى نيويورك أن النتائج المتوصل إليها تشكل أهمية كبيرة فيما يتعلق بالآثار الصحية السلبية المرتبطة بسوء نوعية النوم.

كان عدد من الدراسات السابقة قد أشار إلى العلاقة بين طبيعة أنماط النوم وزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بين كبار السن, فضلا عن النوبات القلبية .